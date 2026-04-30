- „Сè зависи од граѓаните. Граѓаните ќе пресудат. На оној што ќе победи, ќе му честитаме истата вечер. Гласот на народот е глас на Бога и тоа е сè што луѓето во Србија треба да знаат“

Вучиќ: Избори во Србија во рок од два или шест месеци, волјата на граѓаните ќе биде почитувана - „Сè зависи од граѓаните. Граѓаните ќе пресудат. На оној што ќе победи, ќе му честитаме истата вечер. Гласот на народот е глас на Бога и тоа е сè што луѓето во Србија треба да знаат“

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес изјави дека изборите ќе се одржат во рок од два или шест месеци, порачувајќи дека граѓаните ќе ја донесат конечната одлука и дека нивната волја ќе биде почитувана, јавува Анадолу.

„Сè зависи од граѓаните. Граѓаните ќе пресудат. На оној што ќе победи, ќе му честитаме истата вечер. Гласот на народот е глас на Бога и тоа е сè што луѓето во Србија треба да знаат“, рече Вучиќ по посетата на Дата-центарот во Крагуевац.

Тој нагласи дека, како што наведе, нема да има обиди за заземање на институциите по изборите, истакнувајќи дека и претходните локални избори поминале без такви инциденти.

Вучиќ упати апел до сите учесници во политичкиот живот кампањата да ја водат мирно и без инциденти.

„Нека сите ги изнесуваат своите програми и нека зборуваат што сакаат, но немојте да повикувате на убиства или судири од каков било вид“, рече тој.

Коментирајќи ги критиките на опозицијата, тој наведе дека наредните месеци ќе ги посети клучните проекти во Крагуевац, вклучително и пазарот, обиколницата и работите на Универзитетскиот клинички центар, при што ќе ги претстави плановите за развој.

Вучиќ изрази загриженост поради појавата на графити во Белград што алудираат на насилство и геноцид, наведувајќи дека не е познато кој стои зад нив, но дека таквите пораки придонесуваат за зголемување на тензиите во општеството.

Исто така, тој укажа на напади во медиумите насочени кон неговото семејство, оценувајќи дека тие дополнително ја оптоваруваат политичката атмосфера.

Претседателот ги повика политичките актери и граѓаните на смирување на тензиите и воздржување од натамошно ширење омраза.