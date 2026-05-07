Во Скопје почна конференцијата „Предводење на промените - Патеки кон демографска отпорност според потребите на луѓето“

Во Скопје започна Регионалната министерска конференција на тема „Предводење на промените - Патеки кон демографска отпорност во согласност со потребите на луѓето“, јавува Анадолу.

На отворањето на конференцијата, организирана под покровителство на Владата на Северна Македонија, во соработка меѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади на Северна Македонија и Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА), присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски; министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски; министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани; заменик-министерката за семејство и социјални услуги на Турција, Севим Сајим Мадак; генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсе; заменик-генералниот секретар и заменик-извршен директор на УНФПА, Пио Смит, како и голем број гости.

Премиерот Мицкоски во своето обраќање истакна дека демографските промени се реалност што бараат одговорност, визија и систематски политики.

Наведувајќи дека демографската криза веќе има видливи последици и дека тоа не треба да се третира само како статистичко прашање, Мицкоски рече: „Подолго време многу држави, па и нашиот регион, на демографските промени гледаа исклучиво низ призма на бројки.“

Од друга страна, Лимани изјави: „Регионот и голем дел од Европа, особено Источна Европа, се соочуваат со сериозни демографски предизвици, низок фертилитет, миграција и забрзано стареење на населението. Во некои земји населението е намалено за една третина од 90-тите години наваму, со директни последици врз пазарот на труд, здравствените и пензиските системи и економската конкурентност.“

- „Нашата дијаспора претставува огромен потенцијал и природен мост помеѓу државите во светот“ -

Муцунски, исто така, нагласи дека демографските предизвици имаат директно влијание врз надворешната политика, економската конкурентност и долгорочната стабилност на државата.

Посочувајќи дека човечкиот капитал и дијаспората се клучен стратегиски ресурс за развојот и меѓународната позиција на државата, Муцунски рече: „Нашата дијаспора претставува огромен потенцијал и природен мост помеѓу државите во светот. Таа ги поврзува луѓето, економиите, знаењето и новите можности.“

Смит посочи дека проекциите за населението треба систематски да се користат во стратегиите за развој базирани врз предвидувања и во буџетското планирање, нагласувајќи дека регионот покажал дека демографските промени може да се искористат за напредок.

Берсе, пак, изјави: „Стареење на населението, млади што бараат можности. Пазарите на труд се влечат во различни насоки, руралните средини се намалуваат. Здравствените и пензиските системи се доведени до своите граници. Миграцијата ја преобликува политиката. Тоа се демографски реалности.“

- Северна Македонија во последната деценија изгубила повеќе од 11 проценти од населението -

Постојаната координаторка на Обединетите нации во Северна Македонија, Рита Колумбија, потсети дека Северна Македонија во последната деценија изгубила повеќе од 11 проценти од своето население, додавајќи: „Ова значи дека секоја година губиме приближно колку население на цел град или еквивалентно на населението на еден град. Затоа, според проекциите на УНФПА, ако денес не се преземе ништо, населението би можело да падне на 1,5 милиони до 2050 година. Во 2023 година низ целиот Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, речиси три четвртини од младите луѓе на возраст од 18 до 25 години размислувале да ја напуштат својата земја.“

Заменик-министерката за семејство и социјални услуги на Турција, Севим Сајим Мадак, ќе се обрати на панелот на тема „Зајакнување на луѓето: Човечки капитал, семејно ориентирани политики, здраво и активно стареење“.

На конференцијата, која ќе заврши утре, ќе се одржат панели на кои ќе учествуваат министри и заменици-министри од регионот и од повеќе други земји.