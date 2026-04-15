Ѓуриќ по состанокот со Максим Прево: Економската размена меѓу Србија и Белгија околу 1,5 милијарди евра

Министерот за надворешни работи на Србија, Марко Ѓуриќ, по состанокот со потпретседателот на Владата и министер за надворешни, европски работи и развојна соработка на Белгија, Максим Прево, изјави дека економската размена меѓу двете земји минатата година достигнала околу 1,5 милијарди евра, со изразена подготвеност за понатамошно унапредување на соработката, јавува Анадолу.

Ѓуриќ истакна дека за време на разговорите посебно биле издвоени секторите како земјоделско-прехранбената индустрија, енергетиката, заштитата на животната средина, металопреработувачката индустрија и ИТ-секторот како области со голем потенцијал за дополнителен развој на билатералната соработка.

Како што наведе тој, Белгија и Србија имаат отворена намера да продолжат со зајакнување на економските односи и проширување на соработката во клучните стопански области.

Ѓуриќ, исто така, рече дека го запознал белгискиот министер со ситуацијата на српската заедница на Косово, истакнувајќи ги предизвиците со кои се соочува поради, како што наведе, едностраните потези на институциите во Приштина, и ја нагласи посветеноста на Србија на дијалогот и зачувувањето на мирот и стабилноста во регионот.

Говорејќи за евроинтеграциите, Ѓуриќ порача дека Србија продолжува со реформите и планира дополнителни напори со цел забрзување на процесот на пристапување кон Европската Унија, вклучувајќи го исполнувањето на реформските обврски и измените на законодавната рамка.

Според неговите зборови, напредокот на Србија на европскиот пат треба да биде соодветно вреднуван, со очекување за отворање нови преговарачки кластери, што дополнително би ја зајакнало поддршката за европските интеграции во земјата.

Белгискиот министер Максим Прево истакна дека белгиските компании се веќе присутни во Србија, нагласувајќи ја важноста на правната сигурност и транспарентното деловно опкружување за понатамошни вложувања.

Тој порача дека вратите на Европската Унија се отворени за Србија, но дека напредокот мора да биде заснован на конкретни и кредибилни реформи кои вклучуваат владеење на правото, независност на правосудството, слобода на медиумите, борба против корупцијата и заштита на основните права.

Прево ја нагласи и важноста на усогласувањето на Србија со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, и оцени дека стабилноста на Западен Балкан во голема мера зависи од односите во Србија и регионот.