- „Добро е што регионот се движи напред бидејќи нашата конечна дестинација еден ден ќе биде во ЕУ“

Шефот на албанската дипломатија на АДФ: Регионалната доверба е неопходна за напредок, ЕУ останува цел на Западен Балкан - „Добро е што регионот се движи напред бидејќи нашата конечна дестинација еден ден ќе биде во ЕУ“

Министерот за надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, говорејќи на Дипломатскиот форум во Анталија (ADF), истакна дека регионот на Западен Балкан треба да продолжи со соработката, со цел членство во Европската Унија (ЕУ), нагласувајќи ја довербата меѓу државите како клучен фактор за напредокот на регионот, јавува Анадолу.

„Добро е што регионот се движи напред бидејќи нашата конечна дестинација еден ден ќе биде во ЕУ“, рече Хоџа на сесијата заедно со колегите од балканските земји, на тема „Жнеење на мирот на Балканот: Дијалог, бизнис и поврзаност“.

Тој рече дека иако на глобално ниво мултилатерализмот и меѓународните односи се под притисок и ситуацијата е непредвидлива, тоа не влијае на регионот на ист начин.

„Глобално, мултилатерализмот е во криза. Геополитиката, како што знаеме, е во криза. Знаеме од каде доаѓаме, знаеме каков беше светот. Не знаеме што ќе се случи следно. Но, за среќа, ова навистина не влијае на нашиот регион. Сè уште сме во регион склон кон предвидливост. Знаеме каде сакаме да одиме, знаеме што сакаме“, истакна Хоџа.

Според него, „жнеењето на мирот“ не треба да остане пасивна состојба или само „отсуство на конфликт“, туку треба да се преземат повеќе мерки, бидејќи, во спротивно, состојбата останува „кревка“.

Тој особено се фокусираше на регионалната доверба, велејќи дека без неа нема напредок во регионот и посочувајќи дека земјите од Западен Балкан не ќе можат да изградат ништо.

„Довербата навистина значи дека договорите не се само парче хартија. Тие мора да се спроведат. Навистина е важно политичките обврски да се преземат и да се преточат во предвидливо однесување и тоа да произведе резултати“, рече тој.

Хоџа, исто така, ја нагласи важноста на конективноста, велејќи дека без неа нема напредок.

„Не треба да се потребни седум часа за да се стигне до Тирана, тоа е апсурдно. Затоа, треба да направиме повеќе“, рече тој, додавајќи дека се работи и напорно и брзо со Планот за раст на ЕУ.

Хоџа нагласи дека регионалните иницијативи се важни, но дека тие не се наменети да ја заменат целта на земјите од Западен Балкан, која останува членство во Европската Унија.

Според него, Тирана нуди визија за регион кој, иако со проблеми, е регион кој може да се движи кон ЕУ.