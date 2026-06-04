- Станува збор за мал германски авион што полетал од Австрија, а негова крајна дестинација бил Медулин, пренесуваат хрватските медиуми од неофицијални извори

Четири лица загинаа во пад на мал авион во Хрватска - Станува збор за мал германски авион што полетал од Австрија, а негова крајна дестинација бил Медулин, пренесуваат хрватските медиуми од неофицијални извори

Четири лица загинаа при пад на мал авион денес во 11:20 часот на подрачјето на Кампанож, меѓу Каштијун и Медулин, односно во близина на спортскиот аеродром во Медулин, потврди хрватската полиција, јавува Анадолу.

Станува збор за мал германски авион што полетал од Австрија, а негова крајна дестинација бил Медулин, пренесуваат хрватските медиуми од неофицијални извори.

Подетални информации за несреќата ќе бидат познати подоцна, по пристигнувањето во Медулин на истражителите од Агенцијата за истражување несреќи во воздушниот, поморскиот и железничкиот сообраќај (АИН).

Од Хрватската противпожарна заедница наведоа дека покрај екипите на Итната медицинска помош, полицијата и тимот на хеликоптерската медицинска служба, на интервенција биле упатени и седум пожарникари со три противпожарни возила од Јавната противпожарна единица од Пула.

Истрагата за несреќата е во тек.