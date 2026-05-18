Хрватскиот претседател одбива да го назначи новиот амбасадор на Израел поради „политиката на израелската Влада"

Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ веќе седум месеци одбива да го одобри назначувањето на следниот амбасадор на Израел во Хрватска поради „политиката на израелската Влада и премиерот Бенјамин Нетанјаху“, објави денес израелскиот весник „Једиот ахронот“, пренесува Анадолу.

Весникот наведува дека Израел го одобрил назначувањето на Нисан Амдур за амбасадор во Хрватска во ноември 2025 година и формално побарал дипломатско одобрување од хрватското Претседателство, „во согласност со стандардните дипломатски процедури“.

Сепак, Милановиќ одбил да го одобри назначувањето, со што процесот е во застој веќе седум месеци.

Според објавеното, ова е првпат во историјата на Хрватска еден претседател да го сопре одобрувањето за назначување на амбасадор.

Се очекува актуелниот амбасадор на Израел во Хрватска, Гери Корен, да го заврши својот мандат кон крајот на овој месец и да се врати во Израел.

Бидејќи назначувањето на Амдур останува блокирано, весникот пишува дека тој наместо тоа ќе отпатува за Загреб како вршител на должност – позиција за која не е потребно претседателско одобрување, во очекување на решение на ситуацијата.

Хрватскиот претседател денес изјави дека наредил прекин на секаква соработка меѓу Вооружените сили на Хрватска (ОСРХ) и израелската војска поради, како што ги опиша, израелските прекршувања на меѓународното хуманитарно право.

Во соопштение на социјалните мрежи, Милановиќ истакна дека „поради неприфатливото однесување на израелската војска и невиденото прекршување на сите норми на меѓународното хуманитарно право“, тој уште во мај минатата година „наредил прекин на секаква соработка меѓу ОСРХ и израелската Армија“, што ги опфаќа сите припадници на хрватската Армија.

Тој додаде дека во исто време ја повикал хрватската Влада „да ја запре секоја форма на трговија со оружје и воена опрема со Израел“.

Милановиќ рече дека во неодамнешен телефонски разговор директно го предупредил премиерот Андреј Пленковиќ дека „секоја форма на воена соработка со Израел би била неприфатлива“.

Израелската Армија уби повеќе од 72.700 Палестинци, главно жени и деца, а рани над 172.700 во двегодишната војна во Појасот Газа од октомври 2023 година.

И покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, израелската Армија ги продолжи своите напади, убивајќи над 877 Палестинци и ранувајќи повеќе од 2.602, соопшти Министерството за здравство во Газа.