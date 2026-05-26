Хрватска: Училиштен автобус излета од патот, повредени се три лица - Автобусот сообраќал на релација Мушковци–Обровац и превезувал ученици кон Обровац

При излетување на училиштен автобус од патот денес во Хрватска повредени се три лица, додека другите патници, главно ученици, се здобиле со полесни повреди и биле во состојба на шок, соопшти задарската полиција, јавува Анадолу.

Повикот за несреќата е примен во 7:58 часот, а полицијата потврди дека автобусот излетал од патот и дека сите итни служби веднаш биле упатени на местото на настанот.

Повредените лица се пренесени за укажување лекарска помош, а на другите патници помош им е укажана на местото на несреќата.

На местото на несреќата во тек е полициски увид со кој се утврдуваат сите околности на настанот.