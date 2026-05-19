Хрватска усвои закон за долгорочни визи за професионалните возачи од Северна Македонија

Во Хрватска е усвоен законот со кој професионалните возачи ќе можат да добиваат долгорочни визи, најави вицепремиерот и министер за транспорт на Северна Македонија, Александар Николоски, пренесува Анадолу.

„Тоа е чекор напред во решение на проблемот кој произлезе со воведување на ЕЕС-системот во Шенген-зоната. Овој закон многу ќе помогне на македонските професионални возачи“, напиша Николоски на социјалните мрежи.

Тој додаде дека oва е реализација на договорот со вицепремиерот и министер за поморски работи, транспорт и инфраструктура на Хрватска, Олег Бутковиќ, во јануари годинава.

„Швајцарија веќе издава долгорочни визи. Очекуваме и други држави да се приклучат. Продолжуваме кон конструктивни решенија за нашите професионални возачи“, додаде Николоски.

Професионалните возачи од Северна Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора во јануари одржаа протести на граничните премини како реакција на новиот европски систем за управување со границите – системот за влез/излез (EES).

Новиот систем на Европската Унија (ЕУ), EEС, на 10 април беше целосно оперативен на сите надворешни гранични премини на Шенген-зоната.

Овој систем ја заменува традиционалната практика на ставање печати во пасошите со дигитална евиденција на движењето на патниците кои не се државјани на ЕУ.