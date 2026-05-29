Хрватска забранува продажба на енергетски пијалаци на лица под 18 години

Хрватскиот Парламент денес гласаше за измена на Законот за трговија, кој им дава на единиците на локалната самоуправа овластување да ја регулираат продажбата на алкохолни пијалаци во продавниците и забранува продажба на алкохол, како и енергетски пијалаци на лица под 18 години, јавува Анадолу.

Измените на Законот за трговија беа едногласно поддржани од пратениците. Меѓутоа, Маријана Пуљак од партијата Центар имаше забелешка на предложеното решение, оценувајќи дека законот доцни неколку години и дека на градовите им се наметнува ригидно решение засновано на принципот „или сè или ништо“.

„Наместо да им дозволите на локалните самоуправи конкретно да ја забранат продажбата на алкохол во кризните зони, како што се историските центри, вие ги принудувате да ја воведат истата мерка на целата своја територија“, предупреди Пуљак.

Со амандман побара воведување на зонирање, но тоа беше одбиено.

Измените на законот им овозможуваат на единиците на локалната самоуправа преку своите претставнички тела да донесуваат одлуки за времето во кое продавниците во нивното подрачје можат да продаваат алкохолни пијалаци.

Ваквите одлуки може да се донесат со цел заштита на јавното здравје, јавниот ред, културното наследство или заштитата на животната средина.

Со законските измени дополнително се зајакнува заштитата на малолетниците. Трговците на мало се должни да одбијат да продаваат алкохолни и енергетски пијалаци ако проценат дека купувачот е под 18 години, освен ако со важечка лична карта не го докаже спротивното.

Ова правило ќе важи и за автоматизираните каси.

Исто така, се предвидува трговците на мало мора да мора да обезбедат кога продаваат алкохолни пијалаци преку интернет, да ја потврдат возраста на полнолетство на нивната веб-страница преку информативниот систем e-Citizens.