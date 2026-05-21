- Во реакцијата објавена на социјалните мрежи, шефот на албанската дипломатија нагласи дека сите притворени лица мора да бидат третирани со достоинство и со целосно почитување на човековите права...

Хоџа: Снимките од активистите што ги сподели израелскиот министер Бен-Гвир се шокантни и неприфатливи - Во реакцијата објавена на социјалните мрежи, шефот на албанската дипломатија нагласи дека сите притворени лица мора да бидат третирани со достоинство и со целосно почитување на човековите права...

Албанскиот министер за Европа и надворешни работи, Ферит Хоџа, рече дека снимките што ги сподели израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, кои, како што рече, го покажуваат понижувачкиот третман на притворените активисти од флотилата, се „шокантни и неприфатливи“, пренесува Анадолу.

Во реакцијата објавена на социјалните мрежи, шефот на албанската дипломатија нагласи дека сите притворени лица мора да бидат третирани со достоинство и со целосно почитување на човековите права, меѓународното право и хуманитарното право.

„Ѝ наложив на нашата амбасада во Тел Авив да остане во близок контакт и координација со израелските власти, со цел да се осигури дека на нашите граѓани им е обезбедена соодветна конзуларна помош, според потребата и во целосна согласност со меѓународното право“, рече Хоџа.

Бен-Гвир сподели видео на својот профил на американската компанија за социјални мрежи X на кое се гледа како израелските безбедносни сили ги малтретираат активистите во пристаништето Ашдод, каде што ги држат, видео што предизвика големи реакции.

Нехуманиот третман на активистите од глобалната флотила „Сумуд“, кои беа приведени од Израел во меѓународни води, предизвика реакции од голем број земји, меѓу кои и многу земји членки на Европската Унија (ЕУ).

Се известува дека меѓу приведените активисти има и еден албански активист.