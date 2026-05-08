Фасцинантни воздушни снимки на Благајското теќе во БиХ

Благајското теќе, кое е лоцирано во карпа на изворот на реката Буна, е еден од најпрепознатливите споменици на духовното и културното наследство на Босна и Херцеговина, пишува Анадолу.

Изградено во 15 век, набрзо по доаѓањето на Османлиите на овие простори, теќето низ историјата служело како место за молитва, медитација и собирање на дервишите, а и денес претставува важен симбол на суфиската традиција.

Објектот е сместен под една висока карпа, точно до местото каде што извира реката Буна – една од најчистите планински реки во Европа, која се вбројува во најстудените и најмоќните извори на целиот континент.

Благајското теќе се одликува со специфичен спој на ориентална и медитеранска архитектура, при што неговата едноставна структура е целосно вклопена во природниот амбиент.

Според историските податоци и преданијата, низ вековите теќето го посетувале и во него престојувале дервиши и шејхови од различни делови на Османлиската Империја.

Денес овој локалитет е едно од најпосетуваните туристички одредишта во Херцеговина, кое секоја година привлекува илјадници посетители од земјата и странство.

Благај се смета за место каде што се преплетуваат природните убавини, историјата и духовноста, правејќи го единствена дестинација на туристичката мапа на Босна и Херцеговина.