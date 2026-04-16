Турскиот претседател Ердоган оствари средба со претседателката на Северна Македонија, Сиљановска-Давкова

Kaan Bozdoğan
16 Април 2026•Ажурирај: 16 Април 2026
Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, оствари средба со претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, јавува Анадолу.
Ердоган ја пречека Сиљановска-Давкова со официјална церемонија во Претседателската канцеларија Долмабахче.
Двајцата лидери си ги претставија своите делегации, по што започнаа со разговорите.
На средбата присуствуваа и шефот на Националната разузнавачка агенција (МИТ), Ибрахим Калин, директорот за комуникации при Претседателството, Бурханетин Дуран и главниот советник за надворешна политика и безбедност на претседателот, Акиф Чагатај Килич.