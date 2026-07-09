- Претседателот Ердоган се сретна со Рама, кој престојува во Анкара по повод 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, кој се одржи во Претседателскиот комплекс, на кој домаќин беше Турција

Турскиот претседателот Ердоган во Анкара го прими албанскиот премиер Рама - Претседателот Ердоган се сретна со Рама, кој престојува во Анкара по повод 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, кој се одржи во Претседателскиот комплекс, на кој домаќин беше Турција

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, го прими премиерот на Албанија, Еди Рама, јавува Анадолу.

Претседателот Ердоган се сретна со Рама, кој престојува во Анкара по повод 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, кој се одржи во Претседателскиот комплекс, на кој домаќин беше Турција.

На средбата присуствуваа и министерот за надворешни работи Хакан Фидан; министерот за национална одбрана Јашар Ѓулер; заменик-претседателот на АК Партија и портпарол на партијата, Омер Челик; директорот на Националната разузнавачка служба (МИТ), Ибрахим Калин; директорот за комуникации на Претседателството, Бурханетин Дуран; како и главниот советник на претседателот за надворешна политика и безбедност, Акиф Чагатај Килич.