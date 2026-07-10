- Генералниот секретар на ТУРКСОЈ, во рамките на неговите средби во Скопје, се сретна со министерот за култура и туризам на Северна Македонија, Зоран Љутков

ТУРКСОЈ има за цел да ги промовира туркиските земји, туркискиот свет и туркиската култура во Северна Македонија - Генералниот секретар на ТУРКСОЈ, во рамките на неговите средби во Скопје, се сретна со министерот за култура и туризам на Северна Македонија, Зоран Љутков

Генералниот секретар на Меѓународната организација за туркиска култура (ТУРКСОЈ), Султан Раев, изјави дека имаат за цел да ги промовираат туркиските земји, туркискиот свет и туркиската култура во Северна Македонија, јавува Анадолу.

Раев, во рамките на неговите средби во Скопје, се сретна со министерот за култура и туризам на Северна Македонија, Зоран Љутков.

Во изјава за новинарите по средбата, Раев рече дека престојуваат во земјата по официјална покана на Владата на Северна Македонија и дека во март бил потпишан протокол за соработка меѓу ТУРКСОЈ и Министерството за култура и туризам на Северна Македонија.

„Се надеваме дека во Северна Македонија имаме многу планови и програми за промоција на сите туркиски земји, туркискиот свет и туркиската култура“, рече Раев.

Посочувајќи дека во рамките на потпишаниот протокол за соработка имаат неколку проекти, Раев истакна дека ќе обезбедат поддршка за промоција на културата, јазикот и обичаите на Турците во Северна Македонија.

Раев посочи дека ќе дадат поддршка и на Турскиот театар во Северна Македонија и наведе дека во рамките на настаните што ќе ги организираат во Андиџан, Узбекистан, кој е културна престолнина на туркискиот свет за 2026 година, ќе испратат покана и до партнерите од Северна Македонија.

Раев исто така изјави дека во рамките на посетата на земјата ќе присуствува на 66. издание на фестивалот „Охридско лето“ и дека ќе се сретне со претставници на Филхармонијата на Северна Македонија и на Турскиот театар.