- „Не се плашам. Секако дека СНС може да изгуби на изборите, тоа е можност. Но, дури и да изгубиме, нема да ја напуштам својата земја“

Српскиот претседател рече дека нема да ја напушти земјата доколку владејачката партија не ги добие изборите - „Не се плашам. Секако дека СНС може да изгуби на изборите, тоа е можност. Но, дури и да изгубиме, нема да ја напуштам својата земја“

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека нема да ја напушти земјата доколку владејачката Српска напредна партија (СНС) изгуби на парламентарните избори кои се очекуваат во октомври или ноември, при што ја потврди својата намера да се повлече од функцијата и соопшти дека добил закани со смрт, пренесува Анадолу.

Гостувајќи на српска телевизија во текот на изминатиот викенд, Вучиќ го коментираше претстојниот изборен календар, надоврзувајќи се на неговата претходна најава дека планира да поднесе оставка.

Тој изјави дека парламентарните избори се очекува да се одржат во октомври или ноември, додека претседателските избори би можеле да се одржат во декември или во февруари следната година.

Вучиќ нагласи дека владејачката СНС, чиј поранешен лидер беше тој, на изборите ќе настапи со помлад тим.

„Не се плашам. Секако дека СНС може да изгуби на изборите, тоа е можност. Но, дури и да изгубиме, нема да ја напуштам својата земја“, изјави тој.

Вучиќ сподели и видео на социјалните мрежи на кое се гледа маж кој држи нож и му се заканува, додавајќи дека добил смртни закани, но дека не се чувствува загрозено.

Вучиќ на 11 јуни изјави дека размислува да поднесе оставка од претседателската функција за да стане кандидат на својата партија за премиер. На 27 јуни, тој најави дека официјално ќе ја поднесе својата оставка во рок од неколку недели.

Се очекува Вучиќ да го соопшти датумот на парламентарните избори пред да се повлече од функцијата.