Српскиот министер Ѓуриќ во Брисел: Сакаме ЕУ што поскоро да го вклучи нашиот регион во Шенген-зоната

Српскиот министер за надворешни работи, Марко Ѓуриќ, денеска во Брисел на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ и Западен Балкан, порача дека Европа мора да го забрза процесот на интеграција и што побрзо да го отвори шенгенскиот простор за регионот на Балканот, јавува Анадолу.

„Фрустрирачки е што имаме цврсти граници на секои 150 до 200 километри кои го прекинуваат крвотокот на економијата, туризмот и животот на луѓето. Нема причина Европа уште ова лето да не го овозможи вклучувањето на нашиот регион во Шенген“, изјави Ѓуриќ, додавајќи дека тоа би донело 50 милијарди евра нова економска активност и би ги намалило регионалните тензии.

Тој нагласи дека глобалните промени, како подемот на вештачката интелигенција и промената на геополитичкиот поредок, налагаат итно примање на новите членки во ЕУ.

Ѓуриќ истакна дека Србија доминира со 53 отсто од регионалната економија и се надева на напредок во интеграциите и покрај, како што рече, „политички мотивираните притисоци од одредени центри“.

Тој додаде дека на средбата зборувал за ситуацијата во Босна и Херцеговина, каде, како што рече, се обидел на пристоен начин да ги заштити српските интереси од оние кои сакаат да го прикажат само ентитетот на БиХ, Република Српска, како единствен или главен виновник за тешките внатрешни односи во БиХ.

„Србија секогаш била на страната на стабилноста и на страната на Дејтонскиот договор, но Србија најцврсто стои на ставот дека народите во Босна и Херцеговина треба да бидат тие кои ја определуваат судбината на оваа држава, а не кој било од страна“, рече Ѓуриќ.

Тој додаде дека за време на средбата се разговарало и за други отворени прашања во регионот, како и за дијалогот меѓу Белград и Приштина, нагласувајќи дека потсетил дека Заедницата на српски општини не е формирана повеќе од една деценија и дека тоа е обврска што е потпишана и договорена во Брисел.

„Бев сведок на тоа на 19 април 2013 година. Претставниците на Приштина се обидоа да ја обвинат Србија за разни регионални проблеми и да ја прикажат како извор на нестабилност во нашиот регион“, рече Ѓуриќ.