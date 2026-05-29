- Албанскиот министер Хоџа престојува во официјална посета на Италија каде оствари средба со својот италијански колега, Антонио Тајани

Средба Хоџа - Тајани во Рим: Албанија и Италија го потврдија силното стратегиско партнерство - Албанскиот министер Хоџа престојува во официјална посета на Италија каде оствари средба со својот италијански колега, Антонио Тајани

Албанскиот министер за Европа и надворешни работи, Ферит Хоџа, изјави дека партнерството меѓу Албанија и Италија се темели на длабоки историски врски и заедничка стратегиска визија за иднината, јавува Анадолу.

Хоџа престојува во официјална посета на Италија и во Рим оствари средба со вицепремиерот и министер за надворешни работи и меѓународна соработка на Италија, Антонио Тајани.

„Потврдивме одлично партнерство меѓу Албанија и Италија, засновано на длабоки историски врски, блиско пријателство меѓу нашите народи и заедничка стратегиска визија за иднината“, рече тој.

„Малку партнерства се толку длабоки и добро структурирани како нашето. Нашите разговори го потврдија високото ниво на соработка во широк спектар на области како политичкиот дијалог, европската интеграција, безбедноста, одбраната, миграциите, поврзаноста, енергијата, економијата, туризмот, културата и врските меѓу луѓето.“

Албанскиот министер за надворешни работи додаде дека Италија останува главен трговски партнер на Албанија и стратегиски инвеститор во приоритетните сектори.

Тој ја изрази искрената благодарност на Албанија за континуираната и непоколеблива поддршка на Италија за процесот на пристапување на Албанија во Европската Унија (ЕУ), како и за нејзината континуирана улога како еден од најсилните поддржувачи на европската иднина на Албанија и Западен Балкан.

„Заедно, остануваме посветени на понатамошно зајакнување на нашето стратегиско партнерство, во корист на нашите граѓани, регионалната стабилност и посилна Европа“, додаде Хоџа.