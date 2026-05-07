Средба Хоџа - Руте: Континуираната посветеност на НАТО останува клучна за одржување на стабилноста во регионот - „Албанија останува целосно усогласена со напорите на сојузниците за обезбедување одржлива поддршка преку механизмите на НАТО...“

ТИРАНА (АА) – Албанскиот министер за Европа и надворешни работи, Ферит Хоџа, денес во Брисел се состана со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, а фокусот на разговорите беше ставен на прашањата поврзани со Алијансата, одбранбените трошоци, Западен Балкан и Украина, пренесува Анадолу.

Хоџа на социјалните мрежи нагласи дека состанокот се одржал во време кога Албанија продолжува да ја продлабочува својата посветеност и одговорност во рамките на Алијансата.

„Се согласивме дека во денешното сè посложено и понепредвидливо безбедносно опкружување, НАТО е поважен и понеопходен од кога било. Зајакнувањето на колективната одбрана, зголемувањето на издвојувањата за одбраната, поддршката за Украина и проширувањето на капацитетите на одбранбената индустрија остануваат централни приоритети за одржување на одвраќањето, стабилноста и трансатлантската безбедност“, истакна Хоџа.

Тој додаде дека Албанија доследно се докажала како доверлив, посветен и активен сојузник.

„Нашиот придонес во колективната безбедност продолжува да расте преку зголемените инвестиции во одбраната, модернизацијата на нашите вооружени сили и активното учество во сојузничките мисии и операции.

Продолжувајќи по оваа насока Албанија останува целосно посветена на натамошното зајакнување на своите одбранбени капацитети и на тоа да обезбеди нашите обврски да се преточат во конкретна оперативна подготвеност, која ги подобрува и националната и сојузничката безбедност“, изјави шефот на албанската дипломатија.

Хоџа истакна дека на средбата е нагласена важноста од одржување силен и единствен стратегиски фокус на Украина, додавајќи: „Албанија останува целосно усогласена со напорите на сојузниците за обезбедување одржлива поддршка преку механизмите на НАТО, вклучително и обука, помош и долгорочно градење на капацитетите, како дел од нашата поширока посветеност за заштита на меѓународниот поредок заснован врз правила.“

Во врска со Западен Балкан, Хоџа рече дека е потврдено оти континуираната посветеност на НАТО и понатаму е клучна за одржување на долгорочната стабилност и безбедност во регионот.

„Албанија ќе продолжи да инвестира во посилна регионална соработка, поблиска координација меѓу сојузниците и ефикасност во присуството на НАТО во Косово, при што КФОР игра незаменлива стабилизирачка улога“, изјави Хоџа.

Тој нагласи дека за време на состанокот споделил обновени информации за подготовките на Албанија за домаќинство на Самитот на НАТО следната година во Тирана, прв што некогаш се одржал на Западен Балкан.

„Ова претставува и историска одговорност и силно признание за улогата на Албанија во Алијансата, како и за стратегиското значење на нашиот регион. Ја потврдив целосната посветеност на Албанија, во блиска координација со седиштето на НАТО, за остварување успешен, визионерски и влијателен самит“, додаде тој.