- „Албанија ќе продолжи со брзо темпо и конкретни резултати на патот кон членство во Европската Унија. Убедени сме дека реформите не ги спроведуваме само како барање на ЕУ туку, пред сè, за доброто на нашите граѓани“

Средба Бегај - Кошта: Проширувањето на ЕУ кон Западен Балкан е стратегиска инвестиција за мирот - „Албанија ќе продолжи со брзо темпо и конкретни резултати на патот кон членство во Европската Унија. Убедени сме дека реформите не ги спроведуваме само како барање на ЕУ туку, пред сè, за доброто на нашите граѓани“

Претседателот на Албанија, Бајрам Бегај, изјави дека проширувањето на Европската Унија (ЕУ) кон Западен Балкан претставува стратегиска инвестиција за мирот, безбедноста и стабилноста на целиот европски континент, пренесува Анадолу.

Претседателот Бегај денес во Палатата на бригадите во Тирана го прими претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, кој престојува во официјална посета на Албанија.

Според соопштението на Кабинетот на албанскиот претседател, на средбата е поздравен „значајниот напредок“ на Албанија во процесот на пристапните преговори, вклучително и одржувањето на Осмата меѓувладина конференција ЕУ–Албанија, „која го потврди исполнувањето на преодните критериуми за Кластер 1 'Основи'“.

Наедно, Бегај му ја пренел на Кошта решителноста на Албанија да ја исполни агендата и целите за затворање на преговарачките кластери до 2027 година.

„Реформите во правосудството, зајакнувањето на владеењето на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал, како и целосното усогласување со Заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, покажуваат дека Албанија е сигурен и посветен партнер за да стане дел од европското семејство. Проширувањето на ЕУ кон Западен Балкан не е само процес на интеграција туку и стратегиска инвестиција за мирот, безбедноста и стабилноста на целиот европски континент“, изјави Бегај.

Според соопштението, Бегај му се заблагодарил на Кошта за тоа што процесот на проширување на ЕУ со земјите од Западен Балкан го поставил меѓу приоритетите на својот мандат.

„Албанија е благодарна за силната поддршка што Советот и Комисијата ѝ ја даваат на земјата на овој пат. Албанија ќе продолжи со брзо темпо и конкретни резултати на патот кон членство во Европската Унија. Убедени сме дека реформите не ги спроведуваме само како барање на ЕУ туку, пред сè, за доброто на нашите граѓани“, нагласи Бегај.

Кошта се сретна и со премиерот на Албанија, Еди Рама.