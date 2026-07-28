- На средбата е оценета континуираната поддршка на Хрватска за европската интеграција на Албанија, како и соработката во областа на економијата, одбраната, енергетиката, инфраструктурата и туризмот

Средба Бегај - Грлиќ-Радман: Соработката останува важна за мирот и безбедноста во регионот - На средбата е оценета континуираната поддршка на Хрватска за европската интеграција на Албанија, како и соработката во областа на економијата, одбраната, енергетиката, инфраструктурата и туризмот

Претседателот на Албанија, Бајрам Бегај, го прими на средба хрватскиот министер за надворешни и европски прашања, Гордан Грлиќ-Радман, со кого, според Претседателството, разговараше за „многу добрите и пријателски“ односи меѓу двете земји, како и за зајакнувањето на стратегиското партнерство, пренесува Анадолу.

Во соопштението на Претседателството на Албанија се наведува дека за време на средбата била оценета континуираната поддршка на Хрватска за европската интеграција на Албанија, како и соработката во областа на економијата, одбраната, енергетиката, инфраструктурата и туризмот.

„Шефот на државата ѝ се заблагодари на Хрватска за континуираната поддршка што ѝ ја дава на Албанија и на нејзиниот интеграциски процес на сите меѓународни форуми и уште еднаш ја доби целосната подготвеност и посветеност на Хрватска да продолжи со поддршката во секој аспект од овој процес. Претседателот Бегај изрази благодарност за ставот на Хрватска во поддршка на Косово и оцени дека нашата соработка останува важна за мирот, безбедноста и стабилноста во регионот“, се наведува во соопштението.

Во меѓувреме, во реакција на социјалните мрежи во врска со средбата, Бегај напиша дека го потврдиле „стратегиското партнерство меѓу Албанија и Хрватска, како и континуираната поддршка на Загреб за европскиот интеграциски пат на Албанија“.

„Нашата соработка останува од суштинско значење за промовирање на мирот, безбедноста и стабилноста низ целиот регион“, истакна Бегај.

За време на посетата на Албанија, хрватскиот шеф на дипломатијата се сретна и со министерот за Европа и надворешни работи, Ферит Хоџа.