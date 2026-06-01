Србија ја продолжи забраната за извоз на нафта и нафтени деривати до 2 јули

Владата на Србија ја продолжи до 2 јули забраната за извоз на нафта и нафтени деривати, соопштено е од Владата на Србија, јавува Анадолу.

На вонредната седница денес, Владата на Србија ја усвои изменетата Одлука за привремена забрана за извоз на нафта и нафтени деривати, со која привремената мерка за забрана за извоз на нафта и нафтени деривати се продолжува до 2 јули 2026 година.

„Оваа одлука е донесена имајќи предвид дека глобалните случувања и понатаму значително влијаат врз снабдувањето со нафта и нафтени деривати, како и врз намалената понуда“, се наведува во соопштението.

Владата на Србија на 9 март донесе одлука за забрана за извоз на нафта и на сите нафтени деривати за погон на мотори, која важеше до 19 март, по што беше продолжувана заради заштита на домашниот пазар од недостиг и раст на цените, а како последица на глобалните нарушувања на светскиот пазар.