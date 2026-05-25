Србија: Трамвај излета од шините во Белград и удри во излог, повредени повеќе лица

Во Белград во утринските часови трамвај излета од шините и удри во зграда, при што повредени се повеќе лица, јавува Анадолу.

Околу десетина лица се жалат на повреди, а трамваите во главниот град на Србија не сообраќаат, и веќе се појавија сообраќајни метежи на подрачјето на Дорќол кон Калемегдан.

Трамвај што сообраќал по улицата Цар Душан кон Дорќол излета од шините под непознати околности и удри во зграда на аголот од две улици.

Две жени кои биле во зградата се полесно повредени.

На местото на настанот се неколку екипи на брзата помош и полиција. Истрагата е во тек, додека повредените се пренесуваат во болница.