Србија: Трамвај излета од шините во Белград и удри во излог, повредени повеќе лица

Vesna Besic
25 Мај 2026•Ажурирај: 25 Мај 2026
Во Белград во утринските часови трамвај излета од шините и удри во зграда, при што повредени се повеќе лица, јавува Анадолу.
Околу десетина лица се жалат на повреди, а трамваите во главниот град на Србија не сообраќаат, и веќе се појавија сообраќајни метежи на подрачјето на Дорќол кон Калемегдан.
Трамвај што сообраќал по улицата Цар Душан кон Дорќол излета од шините под непознати околности и удри во зграда на аголот од две улици.
Две жени кои биле во зградата се полесно повредени.
На местото на настанот се неколку екипи на брзата помош и полиција. Истрагата е во тек, додека повредените се пренесуваат во болница.