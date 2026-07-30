- Се известува дека веста ја соопштил српскиот министер за надворешни работи Марко Ѓуриќ, кој потврдил дека е постигната согласност за време на средбата со неговиот албански колега Ферит Хоџа

Србија и Албанија планираат отворање конзулати во Скадар и Бујановац - Се известува дека веста ја соопштил српскиот министер за надворешни работи Марко Ѓуриќ, кој потврдил дека е постигната согласност за време на средбата со неговиот албански колега Ферит Хоџа

Србија и Албанија постигнале начелен договор за отворање конзулати во Скадар и Бујановац, пренесува Анадолу.

Според извештаите на неколку медиуми, веста ја соопштил министерот за надворешни работи на Србија, Марко Ѓуриќ, кој потврдил дека согласноста е постигната за време на средбата со неговиот колега од Албанија, Ферит Хоџа.

Исто така, се известува дека Ѓуриќ изјавил оти отворањето на овие конзулати ќе биде чекор кон зајакнување на односите меѓу двете земји.

„Ме радува фактот што имав добри разговори со новиот министер за надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, со кого постигнавме начелен договор за отворање конзулати на двете земји во Скадар и Бујановац“, изјавил Ѓуриќ.