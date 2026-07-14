- Реконструкцијата на Владата беше предложена од премиерот Христијан Мицкоски насочена кон „зајакнување на функционирањето на институциите и зголемување на ефикасноста во неколку клучни сектори“

Собранието на Северна Македонија ја изгласа реконструкцијата на владиниот Кабинет - Реконструкцијата на Владата беше предложена од премиерот Христијан Мицкоски насочена кон „зајакнување на функционирањето на институциите и зголемување на ефикасноста во неколку клучни сектори“

Собранието на Северна Македонија доцна вечерва со 69 гласови „за“, без гласови „против“ или „воздржани“ ја изгласа реконструкцијата на Владата, јавува Анадолу.

Пратениците ја дадоа довербата на новите министри предложени за неколкуте владини ресори.

Реконструкцијата на Владата беше предложена од премиерот Христијан Мицкоски насочена кон „зајакнување на функционирањето на институциите и зголемување на ефикасноста во неколку клучни сектори“, и беше на дневен ред на 112-та собраниска седница.

Новите министери се:

Јетон Шасивари - министер за правда (ВРЕДИ)

Агон Ферати - министер за односи меѓу заедниците (ВРЕДИ)

Борче Серафимовски - министер за земјоделство, шумарство и водостопанство (ЗНАМ)

Сашо Клековски - министер за здравство (ВМРО-ДПМНЕ)

Ѓоко Велковски - министер за социјална политика, демографија и млади (ВМРО-ДПМНЕ)

Иван Стоилковиќ - министер за локална самоуправа (ДПСМ)

Седат Сулејмани - министер за култура и туризам (ВРЕДИ)

Ерџан Демир - министер без ресор (ВМРО-ДПМНЕ)

Претходно на седницата беа разрешени досегашните министри за правда - Игор Филков, за земјоделство, шумарство и водостопанство - Цветан Трипуновски, за односи меѓу заедниците - Игор Стоиљковиќ, за здравство - Азир Алиу, за туризам и култура - Зоран Љутков, за социјална политика, демографија и млади - Фатмир Лимани, за локална самоуправа - Златко Перински, како и Шабан Салиу од функцијата министер без ресор.

Промената на министрите во Владата се случува на половина од мандатот на премиерот Мицкоски. На прес-конференција, по седницата на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, чиј претседател е, рече дека оваа реконструкција на Владата означува почеток на нова фаза по изминати две години од нејзината работа.

