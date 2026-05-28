Словенија го повика вршителот на должност од руската амбасада на разговор поради заканите за нови напади врз Киев - „Руските закани за нови напади врз Киев и изјавите со кои се повикуваат дипломатите и странците да ја напуштат Украина се неприфатливи и претставуваат прекршување на меѓународното право“

Министерството за надворешни работи на Словенија денес соопшти дека го повикало привремениот вршител на должност во руската амбасада во Словенија на разговор поради руските закани за нови напади врз Киев и неодамнешниот повик на Москва до дипломатите и странците да го напуштат главниот град на Украина, јавува Анадолу.

„Руските закани за нови напади врз Киев и изјавите со кои се повикуваат дипломатите и странците да ја напуштат Украина се неприфатливи и претставуваат прекршување на меѓународното право“, соопшти Министерството за надворешни и европски работи.

Тие ја повикаа Русија да „престане со намерните напади врз цивилите и цивилната инфраструктура, да прифати прекин на огнот и преговори за праведен мир во Украина“.

„Словенија останува во Киев и ќе продолжи да ја поддржува Украина“, нагласи државната секретарка Нева Грашич, која присуствува на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија на Кипар.

Пред неколку дена Русија се закани со нов бран „систематски напади“ врз Киев откако изведе еден од најголемите напади врз главниот град на Украина од почетокот на војната.

Тие ги повикаа странските државјани и дипломатите колку што е можно поскоро да го напуштат Киев, а жителите на градот да ги избегнуваат административните и воените згради. Украина одговори нарекувајќи ги руските закани „ништо повеќе од бесрамна уцена“ и повикувајќи ги сојузниците да го зголемат притисокот врз Москва.

Тие додадоа дека руските напади врз Киев „практично не престанале ни една недела од почетокот на војната“ и дека вкупната безбедносна закана што ја претставува Москва „останува иста како и претходните години или месеци“.

Четири лица загинаа, а околу 100 беа повредени во големите руски напади во саботата вечер.