Словенија го осуди инцидентот со руското беспилотно летало во Романија

Словенија денес го осуди инцидентот во кој руско беспилотно летало се урна во станбена зграда во романскиот град Галац, при што повредени се две лица, јавува Анадолу.

„Словенија изразува целосна солидарност со Романија и цврсто стои зад сите сојузници во одбраната на територијата на Алијансата“, објави Министерството.

Министерството, меѓу другото, порача дека Словенија остро осудува уште еден непромислен чин на Русија, во кој се повредени цивили и предизвикана е штета на цивилни домови и дека цврсто стои со Романија.

Инцидентот на романска територија веќе го осудија НАТО, претставници на европските институции, како и лидерите и други претставници на неколку европски земји.

Според романското Министерство за одбрана, беспилотното летало што ја оштети зградата во градот Галац во близина на тромеѓето на романската, молдавската и украинската граница, е дел од бранот руски напади врз Украина.