Vesna Besic
29 Мај 2026•Ажурирај: 29 Мај 2026
Словенија денес го осуди инцидентот во кој руско беспилотно летало се урна во станбена зграда во романскиот град Галац, при што повредени се две лица, јавува Анадолу.
„Словенија изразува целосна солидарност со Романија и цврсто стои зад сите сојузници во одбраната на територијата на Алијансата“, објави Министерството.
Министерството, меѓу другото, порача дека Словенија остро осудува уште еден непромислен чин на Русија, во кој се повредени цивили и предизвикана е штета на цивилни домови и дека цврсто стои со Романија.
Инцидентот на романска територија веќе го осудија НАТО, претставници на европските институции, како и лидерите и други претставници на неколку европски земји.
Според романското Министерство за одбрана, беспилотното летало што ја оштети зградата во градот Галац во близина на тромеѓето на романската, молдавската и украинската граница, е дел од бранот руски напади врз Украина.