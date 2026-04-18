Сиљановска-Давкова: Процесот на пристапување кон ЕУ „маратон полн со пречки кон Брисел“ - Претседателката на Северна Македонија изјави дека по 20 години добивање статус на кандидат, процесот на членство во ЕУ останува блокиран поради историски и културни прашања покренати од соседни земји

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, истакна дека има сомнежи за напредокот на процесот за членство на нејзината земја во Европската Унија (ЕУ), опишувајќи го патот како „еден вид маратон полн со пречки кон Брисел“.

На маргините на Дипломатскиот форум во Анталија (ADF2026), Сиљановска-Давкова даде интервју за Анадолу, која е глобален комуникациски партнер на овој настан.

Сиљановска-Давкова рече дека турско-македонските односи се „интересни и длабоки“, притоа истакнувајќи ја поддршката од Турската агенција за соработка и координација (TIKA) за Северна Македонија.

„Турско-македонските односи се одлични. Не е доволно да кажеме дека имаме релативно добри односи. Нема област во која не сме развиле добри односи, вклучувајќи ја економијата, културата и туризмот“, изјави таа.

Истакнувајќи дека Турција и Северна Македонија се „одлични партнери во НАТО“, Силјановска-Давкова рече дека односите меѓу Анкара и Скопје можат понатаму да се развиваат, најпрво во областа на одбраната.

Таа додаде дека планираат да ја зајакнат соработката и во области како инфраструктура, борбата против загадувањето на животната средина и климатските прашања, нагласувајќи дека турската заедница служи како мост меѓу Западен Балкан и Турција.

Сиљановска-Давкова истакна дека турските заедници се состојат од лојални граѓани на својата земја и уживаат почит, додавајќи: „Кога се зборува за Балканот, историски и географски не може да се зборува без да се спомене Турција“.

- Од мултиполарност кон мултилатерализам -

Истакнувајќи дека Обединетите нации и Европската Унија се создадени како мировни проекти, Силјановска-Давкова рече дека, сепак, „се соочуваме со војна“.

Таа нагласи дека дијалогот во светот треба да се зајакне и дека треба да се стави крај на монолозите на авторитарни личности, додавајќи:

„Мултиполарноста значи арена во која можат да се појават непредвидливи актери и тогаш никој не знае со што ќе се соочиме утре. Како можете да спречите нешто што ви е непознато? Дипломатијата е нешто што ни е многу потребно. Меѓународните проблеми заслужуваат подлабоко внимание. Некои војни можат да се спречат. Замислете колку деца би можеле да живеат. Институционалниот дијалог е неопходен. Борете се за Обединетите нации“.

- Процесот на членство во Европската Унија -

Оценувајќи го процесот на членство на Северна Македонија во Европската Унија, Сиљановска-Давкова повтори дека има сомнежи за неговиот напредок и го опиша како „маратон полн со пречки кон Брисел“.

Таа потсети дека земјата доби статус на „кандидат“ во 2005 година и дека по 20 години процесот останува блокиран, истакнувајќи дека причината се историски и културни прашања покренати од некои соседни земји.

„Иако според одлуките на Европската Унија некои земји членки не треба да бидат вклучени во преговорите, тие нè попречуваат или го користат механизмот на вето според Копенхашките критериуми. Оваа ситуација е чудна, вештачка и не многу пријателска“, изјави претседателката.

- Превентивна дипломатија -

Таа истакна дека Дипломатскиот форум во Анталија обединува повеќе учесници и промовира толеранција, мир и образование.

„Дискусиите секогаш се здрави, треба да се поддржуваат и добро да се разбираат“, рече Сиљановска-Давкова.

Таа додаде дека на форумот разменила мислења со панелистите и го оцени настанот како еден од ретките што ја промовираат превентивната дипломатија.