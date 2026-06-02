- „Европа е наш природен дом – географски, историски и културно. Она што го бараме е да бидеме третирани како сите други и да добиеме можност да се фокусираме на реформите и владеењето на правото...“

Сиљановска-Давкова од Братислава: Сите земји кандидатки треба да имаат еднаков третман на патот кон ЕУ - „Европа е наш природен дом – географски, историски и културно. Она што го бараме е да бидеме третирани како сите други и да добиеме можност да се фокусираме на реформите и владеењето на правото...“

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, од Братислава порача дека Македонија заслужува да биде третирана рамноправно во процесот на европска интеграција и да биде оценувана исклучиво според Копенхашките критериуми, без идентитетски и културни условувања, пренесува Анадолу.

На заедничката прес-конференција со словачкиот претседател Петер Пелегрини, според соопштението на Кабинетот, претседателката Сиљановска-Давкова изрази благодарност за поддршката што Словачка ѝ ја дава на Северна Македонија на патот кон Европската Унија (ЕУ) и оцени дека денешните разговори ќе придонесат за натамошно зајакнување на билатералните односи.

„Го поздравувам словачкиот став дека идентитетските и културните прашања не треба да бидат предмет на политички условувања и преговори. Почитувањето на културниот интегритет на секој народ е суштината на европската идеја“, истакна претседателката.

Осврнувајќи се на евроинтегративниот процес, таа оцени дека земјата предолго чекори кон Брисел, соочувајќи се со пречки што, како што рече, се спротивни на природата и вредностите на Европската Унија.

„Европа е наш природен дом – географски, историски и културно. Она што го бараме е да бидеме третирани како сите други и да добиеме можност да се фокусираме на реформите и владеењето на правото, наместо на билатерални прашања што немаат врска со Копенхашките критериуми“, нагласи Сиљановска-Давкова.

Таа посочи дека со претседателот Пелегрини разговарале и за можностите за унапредување на економската соработка, при што биле нотирани позитивните поместувања во трговската размена, инвестициските активности и контактите меѓу стопанствениците од двете земји.

Како што истакна, дополнителни можности за соработка постојат во областа на енергетиката, иновациите, зелената транзиција, инфраструктурата и туризмот. Како значајни чекори ги издвои одржувањето на Бизнис-форумот во Скопје, првата седница на Заедничката комисија за економска соработка во Братислава и воспоставувањето на авиолинијата Охрид – Братислава.

Во фокус на разговорите биле и образованието, науката и културата. Сиљановска-Давкова ја поздрави соработката меѓу универзитетите и програмите за студентска размена, нагласувајќи ја важноста на заедничките истражувачки проекти.

Таа посебно го истакна интересот за македонскиот јазик и култура во Словачка, наведувајќи го отворањето на Лекторатот за македонски јазик на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, повторното воведување на наставата по македонски јазик и објавувањето на првиот учебник по македонски јазик за словачки студенти.

„Цврсто верувам во моќта на културната дипломатија. Сите овие податоци сведочат за блискост што ги надминува политичките рамки“, рече претседателката.

На средбата е разговарано и за безбедносните предизвици во Европа и за претстојниот Самит на НАТО.

Сиљановска-Давкова истакна дека Македонија, како членка на Алијансата и земја со целосно усогласена надворешна и безбедносна политика со ЕУ, ќе продолжи да придонесува за колективната и регионалната безбедност.

„Интеграцијата на Западен Балкан не е само политичко туку и безбедносно и стратегиско прашање во време на геополитички превирања и тектонски промени на меѓународниот поредок“, порача Сиљановска-Давкова, изразувајќи уверување дека македонско-словачкото пријателство и соработка ќе добијат нова динамика во наредниот период.