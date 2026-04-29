Силјановска-Давкова - Пармелан: „Швајцарија придава големо значење на мирот и стабилноста во Западен Балкан“ - Претседателката истакна дека Швајцарија е пример за повеќејазична федеративна држава каде што разликите се надминуваат со знаење, граѓански капацитет, компетентност и постојана активност

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, ја оцени посетата на швајцарскиот претседател како историска, истакнувајќи ја поддршката на Швајцарија за земјата, јавува Анадолу.

На заедничката прес-конференција по тет-а-тет и меѓуделегациската средба со претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, Сиљановска-Давкова изјави дека ова е првпат швајцарски претседател да оствари официјална посета на земјата и ја опиша средбата како „историски ден за државата“.

Таа истакна дека посетата на швајцарскиот претседател во Скопје ја покажува важноста што Швајцарија му ја придава на Западен Балкан и дека тоа претставува поттик за билатералните односи. Сиљановска-Давкова оцени дека Швајцарија е модел на демократија, нагласувајќи ја нејзината партиципативна политичка култура, локална самоуправа и директна демократија.

Претседателката нагласи дека Швајцарија е пример за повеќејазична федеративна држава каде што разликите се надминуваат со знаење, граѓански капацитет, компетентност и постојана активност.

Зборувајќи за соработката, таа рече: „Констатиравме дека бележиме напредок во дијалогот, бидејќи тој е заснован на почит и имаме намера во истиот дух да продолжиме, особено во рамките на ОБСЕ, бидејќи во овие тешки времиња, како што знаете, Швајцарија застана на чело на ОБСЕ, но исто така и во Обединетите нации, исто така и во Советот на Европа“.

Силјановска-Давкова додаде дека Швајцарија е еден од најголемите донатори на земјата, со долгорочна поддршка во областа на демократското управување, одржливиот економски развој и заштитата на животната средина. Таа ја истакна и поддршката за Парламентот и реформите поврзани со европската интеграција, нагласувајќи дека приоритет останува соработката во образованието, науката, културата и спортот.

Од своја страна, Пармелан потврди дека посетата на Скопје е историска, опишувајќи ги односите и соработката меѓу двете земји како силни.

„Досега, нашите билатерални односи се карактеризираат со Швајцарската програма за соработка и присуството на силната македонска дијаспора во Швајцарија, што ја зајакнува културната разновидност на мојата земја“, рече тој.

Пармелан рече дека условите поврзани со економската размена ќе бидат главна тема на неговата посета на земјата.

Тој рече дека во рамките на средбата со Силјановска-Давкова била нагласена важноста на владеењето на правото и ефикасноста на институциите, стабилноста и предвидливоста.

„Швајцарија придава големо значење на мирот и стабилноста во Западен Балкан. Овој регион е приоритет за нашата надворешна политика“, рече Пармелан, додавајќи дека интеграцијата во Европската Унија останува клучен фактор за мир и просперитет во овој регион.