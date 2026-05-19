Северна Македонија ќе биде домаќин на самитот „Брдо-Бриони“ во октомври - Словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар најави дека самитот на процесот на Брдо-Бриони ќе се одржи во Северна Македонија во октомври

Словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар најави дека самитот на процесот на Брдо-Бриони ќе се одржи во Северна Македонија во октомври.

Зборувајќи за самитот што требаше да се одржи на островите Бриони, но беше откажан поради несогласувања меѓу Србија и Хрватска, таа рече дека е битно за сите да се продолжи самитот.

„Значи тоа е навистина битно, и Косово и Србија се тука. И уште еднаш навистина благодарам на претседателката на Северна Македонија дека ќе го организира овој процес“, додаде Пирц Мусар.

Процесот „Брдо-Бриони“ е регионална иницијатива иницирана од Словенија и Хрватска во 2013 година, а дел од него се и земјите од Западен Балкан.

Иницијативата беше наречена Процес „Брдо-Бриони“ по две локации - Брдо кај Крањ во Словенија и островите Бриони во Хрватска - кои се симбол на помирувањето и дипломатијата.