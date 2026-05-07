Светскиот турски бизнис-совет организираше состанок во Скопје

Денес во Скопје беше организиран состанок на Светскиот турски бизнис-совет (DTIK), со учество на претставници од Турција и земјата, јавува Анадолу.

Средбата беше организирана под гостопримство на претставникот на Светскиот турски бизнис-совет (DTIK) за Северна Македонија, Фатих Шахбаз, а присуствуваа заменик-министерот за трговија на Турција, Махмут Ѓурџан, турскиот амбасадор во Скопјe, Фатих Улусој, претседателот на Претставничкиот совет на Светскиот турски бизнис-совет (DTIK) за Балканот, Левент Садик Ахмет, заменик-генералниот секретар на Советот за надворешни економски односи на Турција (DEIK), Адем Јавуз, и претседателот на Стопанската комора на Македонија-Турција (MATTO), Ајдоган Адемоски, заедно со многу други гости.

На состанокот, заменик-министерот Ѓурџан нагласи дека внимателно ги следи активностите на Светскиот турски бизнис-совет (DTIK) и ги смета за успешни и важни.

Амбасадорот Улусој ги повика бизнисмените да ја зајакнат соработката со Сојузот на турски невладини организации на Северна Македонија (MATUSITEB), кој има долгогодишно искуство во земјата, и да ги запознаат младите дипломирани студенти во областите на турски јазик и литература за вработување.

Од своја страна, Шахбаз нагласи дека овој состанок е важна платформа за зајакнување на регионалното структурирање, зголемување на координацијата меѓу турските бизнисмени и унапредување на економските односи меѓу Турција и балканските земји.

Во меѓувреме, Ахмет подвлече дека застапеноста на жените во деловниот свет е сè уште недоволна и најави дека за септември е планиран посебен состанок за жени претприемачи.