- „Европската неодлучност и откажувањето на ПИК од сопствената должност кон БиХ, ги принудува Соединетите Американски Држави да ја преиспитаат својата улога во сегашното меѓународно присуство во БиХ“

САД предупредуваат дека може да ја преиспитаат својата улога во БиХ по неуспехот за избор на нов претставник - „Европската неодлучност и откажувањето на ПИК од сопствената должност кон БиХ, ги принудува Соединетите Американски Држави да ја преиспитаат својата улога во сегашното меѓународно присуство во БиХ“

Соединетите Американски Држави (САД) предупредија дека може да ја намалат својата улога во мировниот процес во Босна и Херцеговина (БиХ) откако разговорите со европските партнери не доведоа до договор за избор на нов претставник, јавува Анадолу.

Меѓународното тело задолжено за надзор на мировниот процес во БиХ ги заврши дводневните состаноци без да донесе одлука за избор на нов висок претставник – највисок меѓународен функционер што го следи спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор.

Во соопштението објавено на социјалните мрежи доцна синоќа, американската амбасада во Сараево ги критикуваше европските партнери затоа што не ја поддржале кандидатурата на италијанскиот дипломат, амбасадорот Антонио Занарди Ланди, за наследник на актуелниот висок претставник Кристијан Шмит, кој заминува од функцијата.

„САД го земаат предвид европскиот неуспех да се постигне консензус околу европски кандидат и разочарани се што овие поделби го спречија Советот за спроведување на мирот (ПИК) да ја исполни својата задача да избере нов висок претставник“, се вели во соопштението.

„Европската неодлучност и откажувањето на ПИК од сопствената должност кон БиХ, ги принудува Соединетите Американски Држави да ја преиспитаат својата улога во сегашното меѓународно присуство во Босна и Херцеговина.“

Локалните медиуми јавуваат дека Советот за спроведување на мирот (ПИК) останал во ќор-сокак откако неколку европски земји го поддржаа францускиот кандидат Рене Трокас.

Според јавувањата, земјите членки на ЕУ се обединуваат околу Трокас за да го задржат своето влијание во регионот, во период на нова загриженост за стабилноста на Западен Балкан.

Шмит, висок германски политичар, ги објави плановите за оставка, наведувајќи лични причини. Регионалните медиуми ја поврзаа одлуката со притисокот од САД и несогласувањата околу неколку прашања.