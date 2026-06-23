- „Еден исклучително редок момент! Да се сними балкански рис во неговото природно живеалиште е привилегија што ја имаат многу малку луѓе. Скришен, внимателен и меѓу најретките животни на Балканот...“

Реткиот балкански рис снимен во природата кај Кичево - „Еден исклучително редок момент! Да се сними балкански рис во неговото природно живеалиште е привилегија што ја имаат многу малку луѓе. Скришен, внимателен и меѓу најретките животни на Балканот...“

Фотографите Кујтим и Бетим Чодари уловија редок момент во природата со своите камери во околината на Кичево, јавува Анадолу.

Тие го снимија реткиот вид балкански рис меѓу карпите и фотографијата и видеото ги објавија на социјалните мрежи.

„Еден исклучително редок момент! Да се сними балкански рис во неговото природно живеалиште е привилегија што ја имаат многу малку луѓе. Скришен, внимателен и меѓу најретките животни на Балканот, тој ретко се појавува пред човечкото око“, пишуваат фотографите на социјалните мрежи.

Тие сметаат дека оваа слика е доказ за „дивата убавина што сè уште живее на нашите планини“.

Балканскиот рис е подвид на евроазискиот рис од родот рисови. Најчесто се среќава во источниот и северниот дел на Албанија, западниот дел на Северна Македонија, како и многу мал број во Косово и Црна Гора.