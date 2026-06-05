- Говорејќи пред медиумите во рамките на Самитот ЕУ–Западен Балкан, Рама рече дека верува дека пораките од земјите од регионот конечно се слушнати и дека е потребно воспоставување нова динамика во односите со ЕУ

Рама: Западен Балкан не треба да се држи во чекалницата на ЕУ - Говорејќи пред медиумите во рамките на Самитот ЕУ–Западен Балкан, Рама рече дека верува дека пораките од земјите од регионот конечно се слушнати и дека е потребно воспоставување нова динамика во односите со ЕУ

Премиерот на Албанија, Еди Рама, денеска во Тиват изјави дека Западен Балкан не треба да се држи во чекалницата на Европската Унија, нагласувајќи ја потребата од посилна политичка динамика во процесот на европските интеграции, јавува Анадолу.

Говорејќи пред медиумите во рамките на Самитот ЕУ–Западен Балкан, Рама рече дека верува дека пораките од земјите од регионот конечно се слушнати и дека е потребно воспоставување нова динамика во односите со Европската Унија.

„Конечно ме слушнаа и мислам дека ни е потребно единство“, рече Рама.

Во своето обраќање тој направи споредба со процесот на обединување на Германија, нагласувајќи дека тогаш не постоела сложена преговарачка рамка како денешните 35 поглавја во процесот на пристапување на земјите кандидати.

„Кога се обединуваше Германија, не се зборуваше за 35 поглавја. Тие знаеја што треба да се направи“, рече Рама.

Премиерот на Албанија оцени дека процесот на европска интеграција сè уште не е завршен, но дека постои простор за напредок.

„Сепак, сè уште не е завршено сè, но не е ни доцна“, рече тој.

Коментирајќи го германско-францускиот документ за проширување на Европската Унија, Рама рече дека го гледа како добра основа за понатамошни разговори и можни поместувања во процесот.

„Го гледаме овој германско-француски документ и мислам дека тоа е добар почеток за разговори. Мислам дека Германија и Франција не сакаат да нè држат во чекалницата“, рече тој.

Тој додаде дека регионот треба да добие повеќе простор за постепена интеграција во европските процеси, нагласувајќи дека одговорноста останува и кај земјите кандидати.

„Мислам дека добиваме повеќе интеграција. Мислам дека на Европската Унија ѝ е потребен тој момент на Хелмут Кол. Секако, и ние да ги исполниме условите“, рече Рама.

Самитот во Тиват ги собра лидерите на ЕУ и Западен Балкан, со фокус на проширувањето, реформите и зајакнувањето на перспективата.