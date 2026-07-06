- Производителите побараа Владата на Косово итно да го запре увозот на млеко од земјите во регионот по дампинг цени, бидејќи на тој начин се фаворизираат увозниците, а не домашните производители

Протестираат производителите на млеко во Косово - Производителите побараа Владата на Косово итно да го запре увозот на млеко од земјите во регионот по дампинг цени, бидејќи на тој начин се фаворизираат увозниците, а не домашните производители

Производителите на млеко во Косово денеска протестираа пред Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој со камиони и цистерни, истурајќи млеко пред Министерството во знак на незадоволство од односот на државата кон млечната индустрија, јавува Анадолу.

Тие истурија стотици литри млеко од цистерните кон зградата на Министерството, во знак на незадоволство од начинот на кој извршната власт управува со млечната индустрија.

Производителите на млеко во Косово побараа државата да преземе мерки за индустријата и да гарантира инвестиции и сигурност за млечните производи и нивните преработки.

Тие побараа Владата на Косово итно да го запре увозот на млеко од земјите во регионот по дампинг цени, бидејќи на тој начин се фаворизираат увозниците, а не домашните производители.

Протестот доаѓа откако млекарницата „Вита“ во Исток беше привремено затворена на неколку дена од самата компанија.

Нејзиното затворање следуваше откако инспектори на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) извршија контроли на 2 јули во оваа фабрика.

Подоцна од компанијата соопштија дека ќе ја продолжат работата веднаш штом надлежните органи ги објават резултатите од земените примероци.

Агенцијата за храна соопшти дека при физичката контрола на објектот биле утврдени несогласувања со важечките закони.