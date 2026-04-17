- Делегација на Собранието на Република Северна Македонија, предводена од Гаши, учествува на 152. Собрание на Интерпарламентарната унија, што се одржува од 15 до 19 април 2026 година во Истанбул

Претседателот на Собранието, Гаши: Северна Македонија останува цврсто посветена на процесот на членство во ЕУ - Делегација на Собранието на Република Северна Македонија, предводена од Гаши, учествува на 152. Собрание на Интерпарламентарната унија, што се одржува од 15 до 19 април 2026 година во Истанбул

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, изјави дека земјата останува цврсто посветена на процесот на пристапување кон Европската Унија, оценувајќи го како клучен двигател на реформите, владеењето на правото и зајакнувањето на институциите, пренесува Анадолу.

Делегација на Собранието на Република Северна Македонија учествува на 152. Собрание на Интерпарламентарната унија, што се одржува од 15 до 19 април 2026 година во Истанбул.

Делегацијата ја предводи претседателот на Собранието и шеф на Делегацијата во ИПУ, Африм Гаши, а во нејзин состав се пратениците Никола Мицевски, Оливер Спасовски, Беким Ќоку, Бобан Карапејовски, Арбана Пашоли и Јована Мојсоска, како и генералната секретарка на Собранието, Марина Димовска, која учествува на Заседанието на Здружението на генерални секретари на парламенти.

Главна тема за дискусија на Собранието е „Негување надеж, консолидирање на мирот и обезбедување правда за идните генерации“.

Гаши учествуваше во генералната дебата на 152. Собрание на Интерпарламентарната унија, при што истакна дека светот се соочува со сериозни предизвици, вклучително и притисоци врз демократијата, голем број конфликти и продлабочени социјално-економски разлики.

Тој се осврна и на Договорот од Преспа, оценувајќи го како пример за успешно решавање на долготрајните спорови преку дијалог, политичка храброст и меѓусебна почит.

Во своето обраќање, претседателот на Собранието посочи дека Собранието активно работи на унапредување на законодавниот процес, преку воведување процени на влијание и инклузивни консултации со сите засегнати страни.

Тој додаде дека посебен акцент се става на дигиталната трансформација и одговорното користење на вештачката интелигенција, во согласност со европските и меѓународните стандарди, како и на одржливиот развој преку мерки за намалување на сиромаштијата, јакнење на енергетската транзиција и справување со еколошките предизвици.

Осврнувајќи се на улогата на младите, Гаши истакна дека нивното поголемо учество во политичките процеси е неопходно за да се обезбеди правична и соодветна застапеност на идните генерации.

Се очекува, по завршувањето на генералната дебата, 152. Собрание на Интерпарламентарната унија да усвои завршен документ за оваа тема.