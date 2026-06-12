- Турските компании би можеле да воспостават производствени капацитети интегрирани во европскиот синџир на снабдување и да ги пласираат своите производи на европските пазари под поволни услови, изјави Мицкоски

Премиерот на Северна Македонија ги повика турските инвеститори да „ја изградиме иднината заедно“ - Турските компании би можеле да воспостават производствени капацитети интегрирани во европскиот синџир на снабдување и да ги пласираат своите производи на европските пазари под поволни услови, изјави Мицкоски

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, ги повика турските бизнисмени да инвестираат во земјата, порачувајќи: „Вратите се отворени, можностите се реални и можеме да ја изградиме иднината заедно“, јавува Анадолу.

Зборувајќи на Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, организиран од Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК) во Истанбул, Мицкоски истакна дека Турција била една од првите земји што ја признала независноста на Северна Македонија во 1991 година, додавајќи дека политичкото пријателство треба да се претвори во конкретна економска соработка.

Посочувајќи дека повеќе од еден милион граѓани во Турција имаат корени од Северна Македонија, Мицкоски рече дека сака тие да ја гледаат земјата како реална можност за иднината, додавајќи: „Постојат малку земји во светот што можат да се пофалат со толку длабоки човечки врски какви што постојат меѓу двете земји денес.“

Тој ја нагласи географската позиција на земјата како природна порта што го поврзува Блискиот Исток, Турција и Југоисточна Европа со централниот дел на европскиот континент.

Мицкоски истакна дека турските компании би можеле да воспостават производствени капацитети интегрирани во европскиот синџир на снабдување и да ги пласираат своите производи на европските пазари под исклучително поволни услови.

Мицкоски нагласи дека неговата влада спроведува серија реформи за подобрување на деловната клима, намалување на административните процедури и дигитализација на јавните услуги.

„Мојата земја станува земја што нуди стабилност, предвидливост и исклучително поволни услови за развој на бизнисот“, рече тој.

Тој наведе дека Северна Македонија денес се рангира како една од најконкурентните бизнис-дестинации во регионот на Западен Балкан.

Посочувајќи дека многу турски компании веќе успешно работат во различни индустрии во земјата, тој рече дека новите инвеститори ќе влезат во позната средина со воспоставен деловен екосистем.

Мицкоски нагласи дека Северна Македонија располага со млада, образована работна сила, стабилен финансиски систем и современи технолошки развојни зони подготвени да го поддржат странскиот капитал.

Тој откри дека Владата подготвила Национална развојна стратегија до 2044 година во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации.

Стратегијата идентификува 13 клучни области со најголем потенцијал за раст, со цел трансформација на земјата во регионален центар за производство, логистика, модерни технологии и енергија.

Премиерот истакна дека Владата има цел да изгради економија што ќе се натпреварува преку квалитет, иновации и продуктивност, наместо преку ниски трошоци.

Мицкоски ги повика турските бизнисмени да ги искористат силната политичка волја и динамичните економски услови за заеднички да изградат успешна иднина.

„Нашата цел не е само да привлечеме инвестиции, нашата цел е да изградиме долгорочно партнерство што ќе создаде вредност за двете страни“, додаде тој.