Мицкоски го соопшти предлог составот на новиот Владин кабинет по разговорите со коалициските партнери „Вреди“ и ЗНАМ за реконструкција на владата

Премиерот Мицкоски го соопшти предлог составот на неговиот нов Владин кабинет Мицкоски го соопшти предлог составот на новиот Владин кабинет по разговорите со коалициските партнери „Вреди“ и ЗНАМ за реконструкција на владата

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, по седницата на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, го соопшти предлог составот на новиот Владин кабинет по разговорите со коалициските партнери „Вреди“ и ЗНАМ за реконструкција на владата, пренесува Анадолу.

Мицкоски соопшти дека нов министер за здравство ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување, а на негово место ќе биде именуван Златко Перински, актуелен министер за локална самоуправа. За нов министер за социјална политика, демографија и млади е предложен Ѓоко Велковски, актуелен заменик-министер. Ова се два нови ресори кои во иднина ќе бидат раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ.

Нов министер за локална самоуправа ќе биде Иван Стоиљковиќ, додека министер без ресор задолжен за интеграција и спроведување на стратегијата за инклузија на Ромите ќе биде Ерџан Демир. Нема да има вицепремиер за добро владеење, а овој ресор ќе биде под надлежност на Кабинетот на премиерот.

Министер за образование и наука останува Весна Јаневска, за внатрешни работи Панче Тошковски, за одбрана Владо Мисајловски, за спорт Борко Ристовски, вицепремиер и министер за транспорт Александар Николоски, вицепремиер за политички систем Љупчо Димовски, министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, министерка за финансии Гордана Димитриеска Кочоска, министерка за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, а министер за дигитална трансформација останува Стефан Андоновски.

Владиното мнозинство ќе се зголеми за еден пратеник од Демократската партија на Турците, која ќе стане дел од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, за што е постигнат договор. Партијата ќе добие министер без ресор.

Движењето ЗНАМ претходно соопшти дека ќе го добие Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а нивниот предлог за министер е актуелниот државен секретар во министерството, Борче Серафимовски. Горан Минчев ќе продолжи да го води Министерството за јавна администрација.

Коалицијата „Вреди“ ќе ги добие Министерството за правда, за култура и туризам и за односи меѓу заедниците, а ќе ги задржи и ресорите за животна средина, европски прашања и економија и труд.