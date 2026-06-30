Премиерот Мицкоски го соопшти предлог составот на неговиот нов Владин кабинет

Shpetim Hiseni
30 Јуни 2026•Ажурирано: 30 Јуни 2026
Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, по седницата на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, го соопшти предлог составот на новиот Владин кабинет по разговорите со коалициските партнери „Вреди“ и ЗНАМ за реконструкција на владата, пренесува Анадолу.
Мицкоски соопшти дека нов министер за здравство ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување, а на негово место ќе биде именуван Златко Перински, актуелен министер за локална самоуправа. За нов министер за социјална политика, демографија и млади е предложен Ѓоко Велковски, актуелен заменик-министер. Ова се два нови ресори кои во иднина ќе бидат раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ.
Нов министер за локална самоуправа ќе биде Иван Стоиљковиќ, додека министер без ресор задолжен за интеграција и спроведување на стратегијата за инклузија на Ромите ќе биде Ерџан Демир. Нема да има вицепремиер за добро владеење, а овој ресор ќе биде под надлежност на Кабинетот на премиерот.
Министер за образование и наука останува Весна Јаневска, за внатрешни работи Панче Тошковски, за одбрана Владо Мисајловски, за спорт Борко Ристовски, вицепремиер и министер за транспорт Александар Николоски, вицепремиер за политички систем Љупчо Димовски, министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, министерка за финансии Гордана Димитриеска Кочоска, министерка за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, а министер за дигитална трансформација останува Стефан Андоновски.
Владиното мнозинство ќе се зголеми за еден пратеник од Демократската партија на Турците, која ќе стане дел од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, за што е постигнат договор. Партијата ќе добие министер без ресор.
Движењето ЗНАМ претходно соопшти дека ќе го добие Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а нивниот предлог за министер е актуелниот државен секретар во министерството, Борче Серафимовски. Горан Минчев ќе продолжи да го води Министерството за јавна администрација.
Коалицијата „Вреди“ ќе ги добие Министерството за правда, за култура и туризам и за односи меѓу заедниците, а ќе ги задржи и ресорите за животна средина, европски прашања и економија и труд.