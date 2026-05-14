- Првата група од 180 аџии беше составена од верници од Скопје, а Меѓународниот аеродром во Скопје беше преполн со членови на семејствата кои дојдоа да ги испратат своите блиски

Првата група аџии од Северна Македонија тргна кон светите места во Саудиска Арабија - Првата група од 180 аџии беше составена од верници од Скопје, а Меѓународниот аеродром во Скопје беше преполн со членови на семејствата кои дојдоа да ги испратат своите блиски

Од Северна Македонија денес заминаа првите групи муслимански верници кои патуваат во Саудиска Арабија за да ја исполнат должноста на аџилакот, јавува Анадолу.

Првата група од 180 аџии беше составена од верници од Скопје, а Меѓународниот аеродром во Скопје беше преполн со членови на семејствата кои дојдоа да ги испратат своите блиски.

На аеродромот присутен беше и скопскиот муфтија Кенан Исмаили, кој изјави дека му претставува посебно задоволство да ја испрати првата група верници кои заедно со своите семејства доживуваат посебна радост.

Нагласувајќи дека се направени сите подготовки за духовното патување, Исмаили рече: „По завршувањето на сите процедури тука во земјата – организацијата, вакцинацијата, добивањето дозволи од државните институции и сите планирања што се направени во Саудиска Арабија – вкупно 2.020 аџии годинава се планира да патуваат во светите места. Од денес со првиот авион ќе патуваат 180 аџии. Патувањата ќе продолжат до 21-ви, секој ден со авиони, за да се испратат сите аџии во светите места, во благословената Мека“.

„Се планира престојот оваа година таму да биде околу 24-25 дена, зависно од летот, но тоа е просечното времетраење на престојот таму. Во моментов сите аџии се информирани за секој детал, организирани се семинари, направени се подготовките и, ако даде Господ, сега веќе само се испраќаат од семејствата и тргнуваат кон светите места“.

Водичот на аџиите назначен од Исламската верска заедница, оџа Нимет Алиу, изјави: „Најпрво му благодариме на Алах што ни овозможи и оваа година повторно да бидеме водачи при Муфтиството на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија. Му благодарам на муфтијата што нѐ избра да бидеме водачи оваа година. Јас сум бил многупати, но фала на Господ, ми овозможи и оваа година да бидеме во служба на аџиите“.

Еден од патниците кон светите места, Орхан Салиу од Сарај, Скопје, ги изрази убавите чувства за аџилакот, велејќи: „Посебно задоволство е да се биде гостин на Алах, бидејќи Бог не му овозможува на секого да биде Негов гостин, затоа едноставно кажано, аџилакот не може да се опише со зборови, аџилакот треба да се доживее“.

Аџилакот е верска должност за муслиманите кои ги исполнуваат здравствените и економските услови да ги посетат светите места во градовите Мека и Медина во Саудиска Арабија.