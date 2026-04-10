Почнува целосната примена на новиот дигитален систем за влез и излез на европските граници - При преминување на границите, патниците треба да достават биометриски податоци, вклучувајќи отпечатоци од прсти и фотографија на лицето

Новиот систем на Европската Унија (ЕУ) за контрола на влезот и излезот на границите (EES), од денеска е целосно оперативен на сите надворешни гранични премини на Шенген-зоната, јавува Анадолу.

Овој систем ја заменува традиционалната практика на ставање печати во пасошите со дигитална евиденција на движењето на патниците кои не се државјани на ЕУ. Наместо печат во пасош, влезовите и излезите ќе се регистрираат електронски.

Системот се применува во поголемиот дел од европските земји кои се дел од Шенген-зоната, вклучувајќи 25 земји членки на Европската Унија и неколку други европски држави како Норвешка, Швајцарија, Исланд и Лихтенштајн. Вкупно, тој опфаќа простор каде живеат околу 450 милиони жители.

При преминување на границите, патниците треба да достават биометриски податоци, вклучувајќи отпечатоци од прсти и фотографија на лицето. Овие податоци се користат за побрза идентификација и за следење на дозволениот престој според правилото 90 дена во период од 180 дена.

Системот е одложуван неколку пати од првичниот план во 2020 година, главно поради технички предизвици и потребата од подготовка на инфраструктурата на граничните премини. Претходно беше воведуван постепено пред неговото целосно активирање.

Надлежните власти предупредуваат дека во почетните фази од примената може да има забавувања и подолги чекања на границите, особено во периоди со зголемен проток на патници, бидејќи секој патник мора да биде регистриран во новиот дигитален систем.

Според институциите надлежни за транспорт и гранична контрола, не се очекуваат поголеми застои во товарниот сообраќај, додека за патниците и патничките возила може да има привремени чекања во периодот на прилагодување на новиот систем.