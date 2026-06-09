Зорлу рече дека со последните случувања во светот, Турција продолжува да презема многу важна историска одговорност на широка географија што се протега од Алтај до Медитеранот и од Јадранот до Кинескиот ѕид

Потпретседателот на АК Партија, Зорлу: Турција стана земја која се бара и на која ѝ се верува Зорлу рече дека со последните случувања во светот, Турција продолжува да презема многу важна историска одговорност на широка географија што се протега од Алтај до Медитеранот и од Јадранот до Кинескиот ѕид

Заменик-претседателот на Партијата на правдата и развојот (АК Партија) и претседател за односи со туркиските држави, Куршад Зорлу, истакна дека Турција со силна држава и силен лидерски механизам може со сигурност да гледа кон иднината и рече: „Турција веќе стана земја што се бара, се очекува и на која ѝ се верува. Затоа, овој период на подем не само во нашето непосредно опкружување, туку и во различни географии каде што Турција историски презела одговорност, ни отвора нови простори и ни нуди нови можности за соработка“, јавува Анадолу.

Зорлу, во рамки на вториот и последен ден од неговата посета на Северна Македонија, во Скопје се сретна со претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши.

Заедно со претседателот на Пратеничката група за пријателство Северна Македонија-Турција, Бејџан Илјас, и турските пратеници, Зорлу оствари средба и во Собранието на Северна Македонија. Потоа учествуваше на тркалезна маса со претседателот на Сојузот на турските невладини организации во Македонија (МАТУСИТЕБ), Тахсин Ибрахим, и претставници на здруженија.

- „Сакаме мирот, спокојството и благосостојбата да владеат во нашиот регион“

Во изјава за новинарите, Зорлу рече дека со последните случувања во светот, Турција продолжува да презема многу важна историска одговорност на широка географија што се протега од Алтај до Медитеранот и од Јадранот до Кинескиот ѕид.

Нагласувајќи дека Турција ја исполнува оваа одговорност со пристап насочен кон мир, спокојство и благосостојба, Зорлу рече дека ги развива своите сојузништва преку билатерални и мултилатерални соработки.

Зорлу нагласи дека, во согласност со визијата на претседателот Реџеп Таип Ердоган, капацитетот на влијание на Турција и заемните придобивки во оваа географија укажуваат на нов период.

Тој истакна дека во изминатите два дена во Северна Македонија оствариле контакти со претседателот на Собранието, организации на граѓанското општество, претставници на бизнис-заедницата и други кругови, додавајќи дека турската заедница и нивните сонародници во Северна Македонија претставуваат важна точка на поврзување меѓу двете земји.

Зорлу соопшти дека ги поканиле организациите на граѓанското општество од Северна Македонија на Средбата на граѓанското општество на турскиот свет, што ќе се одржи на 23 јуни во Истанбул, и дека се очекува нивно учество на настанот.

Нагласувајќи дека сакаат економската и логистичката соработка што се протега од Каспиското Море преку Кавказ до Турција, преку Анадолија да се отвори кон Балканот и понатаму кон западните географии, Зорлу рече: „Сакаме, градејќи мост кон Балканот, пред сè преку Северна Македонија, да допреме до подалечни географии и така да придонесеме мирот, спокојството и благосостојбата да владеат во целиот наш регион.“

- „Турција веќе стана земја што се бара, се очекува, и на која ѝ се верува“

Во рамки на посетата на Северна Македонија, Зорлу учествуваше и на средбата на тема „Местото на Балканот во турскиот свет“, организирана од Турскиот совет на интелектуалци, каде што одржа говор.

Зорлу го започна својот говор пренесувајќи ги поздравите од претседателот Реџеп Таип Ердоган.

Посочувајќи дека во последниот период во различни географии постојните сојузништва се разнишани, се појавуваат нови области на соработка и човештвото се соочува со нови предизвици, Зорлу рече дека е создадена меѓународна клима во која правилата и вредностите се обликуваат според интервенциите на моќните актери.

„Изјавата ‘Светот е поголем од пет’, на која нашиот претседател долго време укажува и ја нагласува пред светот, претставува најјасно резиме за тоа како се обликува таквиот поредок и што значи тој за нас“, рече Зорлу.

Тој додаде дека Турција, преку својата дипломатија, им се спротивставува на овие условувања, наметнувања и обиди за насочување врз основа на принципиелен систем на вредности.

Нагласувајќи дека Турција со силна држава и силен лидерски механизам може со сигурност да гледа кон иднината, Зорлу рече: „Турција веќе стана земја што се бара, се очекува и на која ѝ се верува. Затоа, овој период на подем не само во нашето непосредно опкружување, туку и во различни географии каде што Турција историски презела одговорност, ни отвора нови простори и ни нуди нови можности за соработка.“

Зорлу нагласи дека петтемина турски пратеници во Собранието на Северна Македонија за првпат се собрале заедно и дека тоа претставува важен почеток за единството и заедништвото на турската заедница.

Тој истакна дека политичката застапеност на Турците во Северна Македонија треба дополнително да се зајакне во однос на нивниот број во населението и дека Турција ќе продолжи да дава поддршка во таа насока.

Зорлу укажа на значењето на употребата на турскиот јазик како заеднички јазик за комуникација меѓу различните заедници во Северна Македонија, додавајќи дека зачувувањето на турскиот јазик и култура е едно од најголемите чувствителни прашања за Турција.

На средбите со Зорлу присуствуваа амбасадорот на Турција во Скопје, Фатих Улусој, претседателот на Пратеничката група за пријателство Турција-Северна Македонија и пратеник на АК Партија од Бурса, Ахмет Килич, членовите на Централниот одбор за одлучување и управување (МКЈК) на АК Партија, Ахмет Билал Кијмаз и Мехмет Али Курт, како и заменик-претседателот за односи со туркиските држави на АК Партија, Темел Акјурек.