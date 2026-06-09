- „Под водство на нашиот претседател, срцето на нашите 86 милиони граѓани е секогаш тука, заедно со вас. Никогаш не заборавајте го тоа“, рече тој на средбата со жителите на селото Долно Количани

Потпретседателот на АК Партија, Зорлу, во посета на Северна Македонија - „Под водство на нашиот претседател, срцето на нашите 86 милиони граѓани е секогаш тука, заедно со вас. Никогаш не заборавајте го тоа“, рече тој на средбата со жителите на селото Долно Количани

Потпретседателот на турската Партија на правдата и развојот (АК Партија) и претседател за односи со туркиските држави, проф. д-р Куршад Зорлу, истакнувајќи дека се возбудуваат секогаш кога ќе слушнат вест од Северна Македонија, рече дека: „Под водство на нашиот претседател, срцето на нашите 86 милиони граѓани е секогаш тука, заедно со вас. Никогаш не заборавајте го тоа“, јавува Анадолу.

Зорлу ја започна својата посета на Северна Македонија со средба во Амбасадата на Турција во Скопје. По средбата со амбасадорот Фатих Улусој, Зорлу се сретна и со ректорите на универзитетите во Северна Македонија.

Зорлу го посети и претседателот на Турската демократска партија (ТДП) во земјата, Зулфикар Зејнула.

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Во рамките на своите средби во Северна Македонија, Зорлу го посети и селото Долно Количани, кое се наоѓа во близина на Скопје, каде што се сретна со сонародниците.

Во своето обраќање таму, Зорлу рече дека доживеал емотивни моменти поради топлиот пречек од жителите.

Нагласувајќи дека ги донел поздравите од претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, Зорлу рече: „Се надеваме дека во наредниот период односите меѓу Турција и Северна Македонија ќе се зајакнат уште повеќе, а нашата соработка ќе стане уште поцврста.“

Зорлу истакна дека најважниот елемент што ги поврзува Турција и Северна Македонија е љубовта на граѓаните и чувството на припадност кон двете земји.

„Сакам да бидете сигурни во едно: колку што ја сакате Турција овде, колку што се возбудувате кога гледате телевизиски канал од Турција или кога ќе слушнете турски збор, толку и ние се возбудуваме, се трогнуваме и се надеваме кога ќе слушнеме нешто од Евлад-и Фатихан, од Македонија, од селото Количани. Се надеваме дека нашето братство ќе го градиме заедно со овие чувства, ќе го зацврстуваме и дека иднината на овие наши деца ќе го пренесе и нашето единство во иднината. Под водство на нашиот претседател, срцето на нашите 86 милиони граѓани е секогаш тука, заедно со вас. Никогаш не заборавајте го тоа“, рече тој.

За време на говорот на Зорлу, внимание привлече големиот интерес и скандирањата на жителите во поддршка на Турција и претседателот Реџеп Таип Ердоган.

​​​​​​​За време на средбите Зорлу беше придружуван од претседателот на Парламентарната група за пријателство Турција-Северна Македонија и пратеник на АК Партија од Бурса, Ахмет Килич, членовите на Централниот одбор за одлучување и управување (МКЈК) на АК Партија, Ахмет Билал Кијмаз и Мехмет Али Курт, како и заменик-претседателот за односи со туркиските држави во АК Партија, Темел Акјурек.