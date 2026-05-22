Повеќе од два милиона граѓани имаат право да гласаат на изборите на 7 јуни во Косово - Според податоците од списокот на гласачи, бројот на граѓани со право на глас на избирачките места во Косово е 1.959.962, додека бројот на граѓани кои се регистрирани за гласање надвор од Косово е 132.212

Централната изборна комисија (ЦИК) на Косово, преку електронска седница, го завери списокот на гласачи за предвремените парламентарни избори што ќе се одржат на 7 јуни 2026 година, јавува Анадолу.

Според податоците од овој список, бројот на граѓани на Косово со право на глас во овој изборен процес изнесува 2.092.174, а овој список содржи 15.884 гласачи повеќе отколку на предвремените избори за Собранието што се одржаа на 28 декември 2025 година.

Според податоците од списокот на гласачи, бројот на граѓани со право на глас на избирачките места во Косово е 1.959.962, додека бројот на граѓани кои се регистрирани за гласање надвор од Косово е 132.212, од кои 100.970 се регистрирани за испраќање на гласачкото ливче во поштенско сандаче надвор од Косово, 3.518 за испраќање на гласачкото ливче во поштенско сандаче во Косово и 27.724 за физичко гласање во дипломатско претставништво.

Бројот на нови гласачи што првпат ќе гласаат на предвремените избори на 7 јуни изнесува 22.685.

Изборниот процес во земјата ќе се одвива во 949 избирачки центри, со вкупно 2.550 избирачки места, од кои 911 центри со 2.498 избирачки места за редовно гласање и 38 центри, по еден за секоја општина, со 52 избирачки места за овозможување условно гласање.

Во меѓувреме, изборниот процес во странство, покрај гласањето по пошта, ќе биде организиран во 30 дипломатски претставништва, од кои 17 амбасади и 13 конзулати, со вкупно 47 избирачки места, каде што физичкото гласање во овие претставништва ќе се одржи на 6 јуни 2026 година.