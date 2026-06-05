„Црна Гора постигна најголем напредок, но имаме очекувања во врска со отворените прашања. Тука сме јасни“, рече хрватскиот премиер

Пленковиќ во Тиват: Црна Гора напредуваше најмногу, но Хрватска очекува решавање на отворените прашања „Црна Гора постигна најголем напредок, но имаме очекувања во врска со отворените прашања. Тука сме јасни“, рече хрватскиот премиер

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ денес во Тиват изјави дека Црна Гора има постигнато најголем напредок во процесот на евроинтеграциите меѓу државите од Западен Балкан, но дека и понатаму постојат отворени билатерални прашања за кои Загреб очекува да бидат решени, јавува Анадолу.

Говорејќи на прес-конференција во рамките на Самитот ЕУ - Западен Балкан, Пленковиќ истакна дека Хрватска има јасни очекувања во врска со претходно отворените прашања во односите меѓу двете земји.

„Црна Гора постигна најголем напредок, но имаме очекувања во врска со отворените прашања. Тука сме јасни“, рече Пленковиќ.

Тој како приоритет го издвои прашањето за обештетување на поранешните логораши, нагласувајќи дека Хрватска сака ова прашање да се реши преку билатерален договор.

„Првото очекување е обештетувањето на логорашите. Тука сакаме билатерален договор“, рече тој.

Пленковиќ наведе дека меѓу отворените прашања се наоѓаат и имотно-правните барања на семејствата од Хрватска, прашањето за спомен-плочата во Морињ, статусот на училишниот брод „Јадран“, како и прашањето за границата меѓу двете држави.

„Сакаме да се решат имотно-правните прашања на семејствата од Хрватска овде. Јасно го нагласивме прашањето за плочата во Морињ, прашањето за бродот 'Јадран' и прашањето за границата, каде што сме многу јасни“, рече тој.

Тој порача дека Хрватска очекува продолжување на дијалогот и конкретен напредок во решавањето на отворените прашања.

„Ние очекуваме разговорите да напредуваат“, изјави Пленковиќ.

Самитот на Европската Унија и Западен Балкан се одржува во Тиват со присуство на лидерите на земјите членки на ЕУ и земјите од регионот, а фокусот на разговорите е ставен на европските интеграции, реформите и односите во регионот.