- „Секогаш ќе бидам на страната на меѓународното право, на страната на човештвото и секогаш ќе се залагам за решение со две држави...“

Пирц Мусар: Кога станува збор за Палестина јас сум на страната на човештвото и меѓународното право - „Секогаш ќе бидам на страната на меѓународното право, на страната на човештвото и секогаш ќе се залагам за решение со две држави...“

Претседателката на Република Словенија, Наташа Пирц Мусар, изјави дека во војната меѓу Израел и Палестина не зазема страна на ниедна од завојуваните страни, туку дека се залага за почитување на меѓународното и хуманитарното право, нагласувајќи дека нејзиниот став е на страната на човештвото, пренесува Анадолу.

„Лично, јас и многу државници со кои разговарам не сме ниту на страната на Палестина ниту на страната на Израел, туку на страната на човештвото, на страната на меѓународното право, особено на хуманитарното право“, изјави Пирц Мусар во интервјуто за емисијата „Ехоа“ (Odmevi) на Телевизија Словенија.

Пирц Мусар ја коментираше и одлуката на новата Влада да го отстрани палестинското знаме од зградата на Владата на Словенија, како и сè подлабоките политички поделби во Словенија околу надворешната политика кон Блискиот Исток.

Говорејќи за ситуацијата во Газа, претседателката на Словенија повтори дека се залага за решение со две држави, но предупреди дека таквата опција сè повеќе исчезнува од меѓународните расправи поради, како што наведе, политиката на Израел и слабеењето на политичката волја во дел од меѓународната заедница.

„Секогаш ќе бидам на страната на меѓународното право, на страната на човештвото и секогаш ќе се залагам за решение со две држави. Ова полека исчезнува од дневниот ред поради политиката на Израел, кој не сака ниту да разговараме за решение со две држави“, порача Пирц Мусар.

Таа истакна дека и меѓународната заедница има друг став по ова прашање.

„Но можам да ви кажам дека има многу повеќе, ако зборуваме за членките на Обединетите нации, земји што се за решение со две држави и се на страната на човештвото. Дури и во рамките на Европската Унија веќе забележувам одредено попуштање на тврдата политика за одбрана на израелските постапки, вклучително и од страна на Германија“, појасни Пирц Мусар.

Таа очекува дека Европската Унија ќе ја продолжи дебатата на оваа тема.

„Овие теми што прават поделби меѓу нас, зборуваме за членките на Европската Унија, придонесуваат Европската Унија да не биде политички силен актер во овој вжештен геополитички простор“, додаде Пирц Мусар.

Претседателката на Словенија нагласи дека и понатаму ќе инсистира на почитување на меѓународното право и на поддршка за решението со две држави и покрај политичките несогласувања во земјата и во пошироката европска заедница.

Во Словенија, претходната Влада предводена од премиерот Роберт Голоб ги прогласи израелските напади врз Палестинците за геноцид, а некои израелски министри ги прогласи за персони нон грата. Владата на Голоб, исто така, ја повика Европската Унија (ЕУ) да му воведе санкции на Израел.

Новата Влада под водство на Јанез Јанша, пак, веднаш по стапувањето на должност го отстрани палестинското знаме што беше истакнато на зградата на Владата за време на мандатот на Голоб. По ваквиот развој на настаните, претседателката Пирц Мусар го подигна палестинското знаме на Претседателската палата.

Подоцна новата Влада објави дека ја укинала и забраната за извоз и увоз на оружје и воена опрема во и од Израел.

Исто така, се наведува дека Јанша соработувал со израелската разузнавачка компанија позната како „Црна коцка“ пред општите избори одржани во Словенија на 22 март.