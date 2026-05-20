Пет земји од ЕУ предлагаат модел „чекор-по-чекор“ за членство на Западен Балкан - „За да се одржи замавот на проширувањето и да се унапреди европската интеграција, потребни се силни и привлечни стимулации“

Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија предложија модел „чекор-по-чекор“ за интегрирање на земјите од Западен Балкан во единствениот пазар на ЕУ, објави денес Еурактив, јавува Анадолу.

„За да се одржи замавот на проширувањето и да се унапреди европската интеграција, потребни се силни и привлечни стимулации“, наведуваат земјите, кои се членки на ЕУ, во доверлив документ.

Документот, како што се известува, бил споделен меѓу земјите членки на ЕУ и повикува на „пристап заснован на заслуги, доколку е потребно, чекор по чекор до европскиот единствен пазар“ како поттик за земјите кандидати.

Се предлага проширување на пристапот до области кои вклучуваат транспорт, енергија, дигитални пазари, стратегии за конкурентност и критични суровини.

Документот исто така вклучува заштитни мерки во случај земјите кандидати да уназадат со реформите откако ќе добијат пристап до делови од единствениот пазар.

Понатаму, се повикува еврокомесарката за проширување Марта Кос да развие нови предлози во оваа насока, со аргумент дека ваквиот пристап би го зајакнал единствениот пазар и би помогнал во спротивставувањето на влијанието на трети земји, вклучувајќи ги Русија и Кина.