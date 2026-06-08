„Спикерот Пелеши го опиша Загреб како важен политички и технички партнер на патот кон членство во Европската Унија...“

Пелеши - Јандроковиќ: Иницијативата Албанија-Хрватска-Косово придонес за зајакнување на регионалната безбедност „Спикерот Пелеши го опиша Загреб како важен политички и технички партнер на патот кон членство во Европската Унија...“

Претседателот на албанскиот Парламент, Нико Пелеши, го прими на средба во Тирана претседателот на хрватскиот Парламент, Гордан Јандроковиќ, на разговори фокусирани на понатамошно зајакнување на „стратегиските односи“ меѓу двете земји, пренесува Анадолу.

Во соопштението на албанскиот Парламент се наведува дека за време на средбата, двајцата колеги го пофалиле „високото ниво на албанско-хрватските односи, засновани на стратегиското партнерство, заедничките евроатлантски вредности и заедничката визија за стабилност, безбедност и европска интеграција“ на Западен Балкан.

„Претседателот Пелеши ја изрази својата благодарност за континуираната поддршка што Хрватска ѝ ја дава на Албанија во процесот на европската интеграција, опишувајќи го Загреб како важен политички и технички партнер на патот кон членство во Европската Унија. Тој го сподели со својот хрватски колега напредокот на Албанија во преговорите со ЕУ и го пофали отворањето на сите групни поглавја како историско достигнување за земјата“, се вели во соопштението.

Исто така, се нагласува дека претседателот на хрватскиот Парламент го пофалил „брзиот напредок, достигнувањата, јасноста и решителноста на Албанија како авангардна земја меѓу земјите кандидати кон европската интеграција“.

Се истакнува дека Јандроковиќ ја потврдил поддршката на Хрватска и ја нагласил подготвеноста на хрватскиот Парламент да го поддржи албанскиот Парламент во политичките и техничките аспекти на членството во ЕУ.

„Пелеши и Јандроковиќ, исто така, ја повторија важноста на соработката во областа на безбедноста и одбраната, оценувајќи ја трилатералната иницијатива Албанија-Хрватска-Косово (договорот од областа на одбраната) како конкретен придонес за зајакнување на регионалната безбедност и зголемување на соработката меѓу сојузниците. За време на состанокот, беа разгледани и проширувањето на економската соработка, регионалното поврзување, инфраструктурните и енергетските проекти, како и потенцијалот за поголема соработка во туристичкиот сектор. Страните го споделија убедувањето дека овие области претставуваат важни столбови за одржлив развој и понатамошна регионална интеграција“, се истакнало, меѓу другото, на средбата.

За време на официјалната посета на Албанија, Јандроковиќ се сретна и со претседателот Бајрам Бегај. Во објава на социјалните мрежи за состанокот, Бегај истакна дека разговарале за понатамошниот развој на „пријателските односи“ меѓу двете земји.

„Му се заблагодарив на хрватскиот Парламент за неговата политичка поддршка и техничка експертиза во помошта на Албанија за спроведување на реформите потребни за членство во ЕУ. Ја ценам Хрватска како доверлив пријател, непоколеблива во својата поддршка за европската интеграција на Западен Балкан и силен застапник за стабилноста и безбедноста во регионот“, нагласи Бегај.