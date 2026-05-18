- Кадрите ја доловуваат уникатната убавина на старото градско јадро и препознатливата архитектура на градот

Панорама на Мостар, објективот на Анадолу ја долови вечерната магија на градот - Кадрите ја доловуваат уникатната убавина на старото градско јадро и препознатливата архитектура на градот

Величествени ноќни кадри од градот Мостар, Босна и Херцеговина (БиХ), се снимени од воздух, низ објективот на фоторепортерот на Анадолу.

Кадрите ја доловуваат уникатната убавина на старото градско јадро и препознатливата архитектура на градот.

Во центар на вниманието е познатиот Стар мост, историскиот мост што претставува симбол на БиХ и едно од најпознатите обележја на земјата. Осветлен во ноќните часови, мостот создава впечатлива глетка над реката Неретва.

Стариот мост е под заштита на УНЕСКО и претставува значајно културно и историско наследство, привлекувајќи илјадници туристи од целиот свет што секоја година го посетуваат градот.