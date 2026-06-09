- „Секој наш обид ќе биде насочен кон пронаоѓање компромис и создавање институции што е можно побрзо, за да можеме да продолжиме со некои многу важни одлуки во интерес на државата...“

Османи: Без брзо формирани институции, сонот на Косово за НАТО и ЕУ останува далеку - „Секој наш обид ќе биде насочен кон пронаоѓање компромис и создавање институции што е можно побрзо, за да можеме да продолжиме со некои многу важни одлуки во интерес на државата...“

Поранешната претседателка на Косово, а сега носителка на листата на Демократскиот сојуз на Косово (ЛДК) на последните парламентарни избори, Вјоса Османи, изјави дека изборниот резултат покажал оти за формирање на Владата, раководство на Собранието и избор на претседател ќе биде потребен компромис меѓу партиите, пренесува Анадолу.

Во интервју за „Си-ен-ен интернешнал“ по предвремените парламентарни избори одржани на 7 јуни, Османи изјави дека пораката на граѓаните на изборите била дека нема место за политика од типот „шоу на еден човек“.

„Секој наш обид ќе биде насочен кон пронаоѓање компромис и создавање институции што е можно побрзо, за да можеме да продолжиме со некои многу важни одлуки во интерес на државата. Во овој момент компромисот е неопходен не само за избор на претседател, туку и за избор на нова влада и раководство на Парламентот. Значи, за сите три институции ќе ни биде потребен нов компромис“, изјави Османи.

Таа го оцени како итно прашањето за постигнување компромис, нагласувајќи дека ако во рок од 60 дена не се избере нов претседател, Косово ќе оди на нови избори.

Османи изјави дека ЛДК е подготвена да разговара со сите партии, освен со Српска листа. Таа нагласи дека без брзо формирани институции, сонот на Косово за членство во НАТО и Европската Унија (ЕУ) останува далеку.

Поранешната претседателка Османи немаше поддршка од Движењето „Самоопределување“ за да добие уште еден мандат како претседател. По истекот на нејзиниот мандат и откако Собранието не избра друг кандидат, Косово отиде на избори. Османи повторно се врати на листата на ЛДК, претставувајќи се како кандидат за претседател.

Прелиминарните резултати од изборите на 7 јуни покажаа дека Движењето „Самоопределување“ повторно е победник со 48 пратенички места во Собранието. Демократската партија на Косово (ПДК) се очекува да освои 24 места, ЛДК 20, додека Алијансата за иднината на Косово (ААК) обезбеди 8 места.

За формирање нова влада е потребно просто парламентарно мнозинство, односно 61 глас од вкупно 120 пратеници. За избор на претседател, пак, потребни се најмалку 80 гласа во првите два круга на гласање.