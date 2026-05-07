Општите избори во Босна и Херцеговина ќе се одржат на 4 октомври - Според податоците на ЦИК, во земјата има повеќе од три милиони регистрирани гласачи, а парламентарните избори се одржуваат на секои четири години

Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина (ЦИК) објави дека општите избори во земјата ќе се одржат на 4 октомври, недела, јавува Анадолу.

Во писменото соопштение објавено од ЦИК се наведува дека е донесена одлука општите избори во Босна и Херцеговина, односно претседателските и парламентарните избори, да се одржат на 4 октомври.

На десеттите општи избори, кои ќе се одржат по Дејтонскиот мировен договор со кој заврши војната во Босна и Херцеговина (1992-1995), граѓаните ќе гласаат за избор на бошњачкиот, српскиот и хрватскиот член на тричленото Претседателство на Босна и Херцеговина, како и за владите и пратениците на кантонално, ентитетско и државно ниво.

Според податоците на ЦИК, во земјата има повеќе од три милиони регистрирани гласачи, а парламентарните избори се одржуваат на секои четири години.

Последните општи избори во Босна и Херцеговина се одржаа на 2 октомври 2022 година.